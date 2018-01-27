Excel: Ersetzen oder Wechseln?

Die Funktion WECHSELN (Text;Alter Text;Neuer Text;n-tes Auftreten) darf nicht mit der Funktion ERSETZEN(Alter Text;Erstes Zeichen;Anzahl Zeichen,Neuer Text) verwechselt werden. Während WECHSELN einen «echten» Ersetzungsvorgang durchführt – nämlich eine Zeichenkette durch eine andere ersetzt –, kann ERSETZEN nur eine bestimmte, festgelegte Anzahl von Zeichen ersetzen. Die Anzahl der zu ersetzenden Zeichen muss bei ERSETZEN bekannt sein, während sie bei WECHSELN keine Rolle spielt. Die Funktion Wechseln entspricht also eher dem, was wir normalsprachlich unter «Ersetzen» verstehen. Im Beispiel =WECHSELN(A2;"haus";"ferienwohnung";1) wird in der Zelle A2 die Zeichenfolge «haus» ab dem ersten Auftreten (n=1) durch «ferienwohnung» ersetzt. Steht die Formel in Zelle A1 und befindet sich in Zelle A2 das Wort «Sonnenhaus», lautet das Ergebnis in A1 «Sonnenferienwohnung».

Dasselbe Ergebnis würde deutlich komplizierter die Formel =ERSETZEN(A2;7;4;"ferienwohnung") liefern: Sie nimmt das «Sonnenhaus» aus Zelle A2 und ersetzt ab dem siebten Buchstaben die nächsten vier durch «ferienwohnung».