26. Mär 2007
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: Exakte Differenz der Jahre
Ich möchte mit der Funktion DATEDIF() zwischen zwei Datumseingaben das Ergebnis in dezimaler Jahresangabe erhalten. Z.B. bei der Differenz zwischen dem 28.01.1956 und dem heutigen Datum bringt DATEDIF() 51 Jahre, es sind aber eigentlich 51,???? Jahre.
Die Funktion DATEDIF() gibt die Differenz der Jahre zwischen zwei Datumsangaben nur ganzzahlig aus. Wenn Sie es genauer haben möchten, dann subtrahieren Sie doch einfach die Daten und teilen das Ergebnis durch 365: Das Ergebnis erscheint dann als normale Dezimalzahl.
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