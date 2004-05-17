Excel: Fehler beim Kompilieren

Der Fehler bedeutet, dass beim Öffnen einer Datei ein Makro ablaufen soll, das jedoch einen Fehler enthält und daher abgebrochen wird. Der Hinweis, der Fehler sei in einem verborgenden Modul zu suchen, bedeutet, dass Sie keinen Zugriff auf dieses Modul haben, da es vom Ersteller passwortgeschützt wurde.

Vermutlich wurde durch die Installation eines Programms, das mit Excel zusammenarbeitet, ein Add-In installiert. Deaktivieren Sie alle Add-Ins unter "EXTRAS/ADD-INS-MANAGER" und aktivieren Sie sie hinterher einzeln. Beenden Sie Excel jeweils zwischen den Aktivierungen, um den Übeltäter zu eruieren.

Sollte sich das fehlerhafte Makro nicht in einem Add-In finden lassen, überprüfen Sie den Ordner XLSTART. Jede Datei die sich in diesem Ordner befindet, wird beim Excelstart automatisch ausgeführt.