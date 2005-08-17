Excel-Formel ändert sich nicht mit der Sortierung

Ich habe eine sehr große Exceltabelle, die ich sortieren möchte. In den einzelnen Zellen sind Formeln mit festen und variablen Werten. Mein Versuch die Tabelle zu sortieren scheiterte, weil die Sortierung zwar funktioniert, aber die Formeln nicht richtig mitkommen. Beim Beispiel: =s4*3+s$5 verändert sich zwar der Bezug s4 korrekt, aber der Bezug s5 ist wird nicht verändert. Was kann ich da tun?

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