17. Aug 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel-Formel ändert sich nicht mit der Sortierung
Ich habe eine sehr große Exceltabelle, die ich sortieren möchte. In den einzelnen Zellen sind Formeln mit festen und variablen Werten. Mein Versuch die Tabelle zu sortieren scheiterte, weil die Sortierung zwar funktioniert, aber die Formeln nicht richtig mitkommen. Beim Beispiel: =s4*3+s$5 verändert sich zwar der Bezug s4 korrekt, aber der Bezug s5 ist wird nicht verändert. Was kann ich da tun?
Das liegt ganz klar daran, dass der Bezug "s4" relativ gehalten ist, der zweite Bezug "s$5" jedoch ein gemischter Bezug ist, in welchem die Zeile (5) absolut angegeben wird. Bei einer verschiebung dieser Formel, wie sie durch eine Sortierung erfolgt, würde sich demzufolge der Bezug auf die Spalte verändern, der Bezug auf die Zeile 5 jedoch wird in jedem Fall bestehen bleiben.
Entfernen Sie das "$"-Zeichen vor der 5, wird dieser Bezug ebenfalls relativ und verändert sich mit der Sortierung.
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