Excel: Hochkomma nachträglich einfügen

Lösung: Wollen Sie es ohne Hilfsspalten machen, wickeln Sie das über ein Makro ab. Soll es ohne Makro gehen, lesen Sie unten den Abschnitt «Verketten».

Mit Makro: Drücken Sie Alt+F11 zum Aufrufen des Visual Basic Editors. Doppelklicken Sie darin in der linken Spalte auf Diese Arbeitsmappe. Fügen Sie diesen sechszeiligen Makro-Code ein:

Sub Hochkomma()

Dim Zelle As Range

For Each Zelle In ActiveSheet.Range("C2:C12")

If Left(Zelle.Value, 1) <> "'" Then Zelle.Value = "'" & Zelle.Value

Next

End Sub

Aufgepasst - #1: In der dritten Zeile ist der Bereich der Zellen anzugeben, in denen Excel das Hochkomma einfügen soll. Das ist hier C2:C12. Falls Ihre Daten in einem anderen Zellbereich liegen, passen Sie diesen Bereich entsprechend an.

Aufgepasst - #2: Das Makro prüft, ob das einzufügende Zeichen schon drin steht. Falls es fehlt, fügt es das Zeichen ein. Darum ist das einzufügende Zeichen in Zeile vier an zwei Stellen anzugeben. Fassen Sie es jeweils - wie im Makrocode angegeben - in Anführungs- und Schlusszeichen ("Beispiel") ein.

Aufgepasst - #3: Das Hochkomma bzw. der Apostroph ist eine Art Steuerzeichen, siehe in der vierten Zeile jeweils dies: "'" (ein Anführungszeichen, ein Apostroph, ein Schlusszeichen). Müssen Sie das Hochkomma einfügen, damit Excel die Zahl wie Text behandelt? Dann fügen Sie nur einen Apostroph ein wie in unserem Beispielmakro. Falls Sie den Apostroph aber zusätzlich in der Zelle sehen wollen, brauchen Sie zwei.