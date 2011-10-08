Excel: Kalender mit Feiertagen

Lösung: Tippen Sie die Feiertage als Liste untereinander z.B. in ein separates Tabellenblatt. Markieren Sie diese Liste und gehen unter Formeln zu Namen definieren. Tippen Sie für die Liste den Namen «Feiertage» ein. Prüfen Sie, ob im Feld der richtige Zellbereich für die Feiertage angegeben sind, z.B.

=Feiertage!$A$1:$A$12. Klicken Sie auf Hinzufügen bzw. OK.

Markieren Sie nun im Ferienkalender alle Daten; also vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Gehen Sie im Reiter Start unter Bedingte Formatierung zu Neue Regel. Wählen Sie beim Regeltyp «Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden». Angenommen, das erste Datum steht in A3, dann tippen Sie folgende Formel ein:

=ZÄHLENWENN(Feiertage;A3)>0

Via Formatieren-Knopf stellen Sie unter Ausfüllen die gewünschte Farbe ein, zum Beispiel Grün. Klicken Sie auf OK, dann färben sich die Feiertagszellen grün.