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PCtipp Redaktion
30. Dez 2003
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel will keine leere Zeilen einfügen

Beim Einfügen von einer oder mehreren leeren Zeilen in der Mitte des bereits bearbeiteten Excel-Dokumentes ist folgende Meldung erschienen: «Microsoft Excel kann ausgefüllte Zellen nicht über das Blatt hinaus verschieben, um einen möglichen Datenverlust zu vermeiden. Versuchen Sie die Zellen oder den Inhalt der Zellen rechts und unterhalb Ihrer Daten zu Löschen....». Die gewünschte Zeile wurde nach dem Klick auf «OK» nicht eingefügt. Die Anweisungen der Meldung führten auch nicht zu dem erwarteten Ergebnis. Das Dokument enthält nur einfache Formeln und mehrere Rahmen (horizontal wie vertikal) über das ganze Blatt hinweg (nicht nur im Bereich des A4 Blattes). Was könnte da nicht stimmen?
© Quelle: PCtipp.ch

Da stimmt alles. Es ist so, dass ein Excel-Tabellenblatt ganz genau 65536 Zeilen und 256 Spalten umfasst. Keine mehr und keine weniger. Ist nun dieser ganze Bereich ausgefüllt, kann Excel weder eine Zeile noch eine Spalte einfügen und die von Ihnen beschriebene Fehlermeldung erscheint. Dummerweise gilt für Excel "vollständig ausgefüllt" nicht nur dann, wenn in jeder Zelle Daten stehen, sondern auch eine formatierte Zelle betrachtet Excel als ausgefüllt.

Beispiel:

In folgender Tabelle wurde der gesamten Spalte B die Hintergrundfarbe gelb zugewiesen. Wenn Sie nun oberhalb Zeile 2 eine leere Zeile einfügen möchten, erscheint die beschriebene Fehlermeldung.

© Quelle: PCtipp.ch

Wird nun in den untersten 4 Zeilen die Formatierung gelöscht,

© Quelle: PCtipp.ch

dann können Sie im oberen Bereich leere Zeilen einfügen (max. 4)

© Quelle: PCtipp.ch

Für Sie heisst das: Entfernen Sie am unteren Ende des Blattes in einigen Zeilen den Rahmen, damit Sie oberhalb neue Zeilen einfügen können.

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