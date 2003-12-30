Excel will keine leere Zeilen einfügen

Da stimmt alles. Es ist so, dass ein Excel-Tabellenblatt ganz genau 65536 Zeilen und 256 Spalten umfasst. Keine mehr und keine weniger. Ist nun dieser ganze Bereich ausgefüllt, kann Excel weder eine Zeile noch eine Spalte einfügen und die von Ihnen beschriebene Fehlermeldung erscheint. Dummerweise gilt für Excel "vollständig ausgefüllt" nicht nur dann, wenn in jeder Zelle Daten stehen, sondern auch eine formatierte Zelle betrachtet Excel als ausgefüllt.

Beispiel:

In folgender Tabelle wurde der gesamten Spalte B die Hintergrundfarbe gelb zugewiesen. Wenn Sie nun oberhalb Zeile 2 eine leere Zeile einfügen möchten, erscheint die beschriebene Fehlermeldung.