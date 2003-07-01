Excel: Minuten-Angaben in Dezimalzahlen umwandeln

Das ist einfacher, als man denkt. Wenn Sie in einer Zelle das Endergebnis Ihrer Monatsarbeitszeit-Abrechnung im gewohnten Stunden-und-Minuten-Format haben, multiplizieren Sie das Ergebnis mit 24 (das bedeutet, mit den 24 Stunden des Tages) und erhalten dann erst einmal ein falsch aussehendes Resultat, da Excel auch der neuen Zelle automatisch das Format [h]:mm zugewiesen hat.