1. Jul 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: Minuten-Angaben in Dezimalzahlen umwandeln
Ich habe ein Zeiterfassungsblatt. Die gearbeitete Zeit wird zum Monatstotal addiert. Nun habe ich das Total des Monats in Stunden:Minuten (Format: [h]:mm). Dieses Total sollte ich aber in Stunden,Dezimalen haben, d.h. die Minuten sind in Stunden-Dezimalen umzuwandeln. Wie mache ich das?
Das ist einfacher, als man denkt. Wenn Sie in einer Zelle das Endergebnis Ihrer Monatsarbeitszeit-Abrechnung im gewohnten Stunden-und-Minuten-Format haben, multiplizieren Sie das Ergebnis mit 24 (das bedeutet, mit den 24 Stunden des Tages) und erhalten dann erst einmal ein falsch aussehendes Resultat, da Excel auch der neuen Zelle automatisch das Format [h]:mm zugewiesen hat.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle und wählen Sie unter "Zellen formatieren..." statt der markierten Kategorie die Kategorie "Zahl", bestätigen Sie das neue Format mit OK, und schon erscheint das Ergebnis in der richtigen Form.
Für aufwendigere Arbeitszeiterfassungen finden Sie auf unserer Homepage eine Arbeitszeittabelle zum Download. [1]
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