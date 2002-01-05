Excel mit vorgegebenen Einstellungen starten

Anders als in Word wird in Excel der Zoomfaktor nicht automatisch in der Vorlage gespeichert, sobald Sie das Programm verlassen. Dem können Sie aber abhelfen, indem Sie die Vorlage, die immer beim Start von Excel geöffnet werden soll, einfach selbst manuell einmal abspeichern.

Gehen Sie dazu folgendermassen vor:

1. Starten Sie Excel

2. Stellen Sie den Zoomfaktor 120% ein (und eventuell auch andere Einstellungen, die Sie beim nächsten Start wieder vorfinden wollen)

3. Gehen Sie auf "Datei/Speichern unter"

4. Wechseln Sie in das Verzeichnis C:\Windows\Anwendungsdaten\Microsoft\Excel\XLSTART

5. Wählen Sie als "Dateityp" im "Speichern unter"-Fenster "Mustervorlage" aus

6. Speichern Sie Ihre Einstellungen mit dem Dateinamen "mappe.xlt"

Da die Datei "mappe.xlt" schon existiert, werden Sie aufgefordert, Sie zu überschreiben. Bestätigten Sie das. Die Datei "mappe.xlt" enthält alle Standardeinstellungen von Excel, die beim Start von Excel aufgerufen werden.

Hinweis: Falls Sie die Endung ".xlt" nicht sehen, wenn Sie "Speichern unter" angewählt haben, speichern Sie Ihre Einstellungen lediglich mit dem Namen "mappe" und dem Dateityp "Mustervorlage". Excel ergänzt dann die Endung ".xlt", die die Standardendung für Excel-Vorlagen ist, selbst.