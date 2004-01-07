Excel: Monat als Text darstellen

Dazu benötigen Sie keinen Befehl, sondern lediglich ein Zellenformat. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle, in der das Datum steht. Wählen Sie aus dem Kontextmenü "Zellen formatieren..."

Unter der Kategorie "Benutzerdefiniert" geben Sie einfach ein: MMMM

Dann wird Ihnen der Monat des dargestellten Datums als Text angezeigt.