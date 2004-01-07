7. Jan 2004
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: Monat als Text darstellen
Im Excel gibt es die Formel (=Monat), die mir ein Datum in den entsprechenden Monat umrechnet (z.B. 01.02.2003 in 2). Gibt es auch einen Befehl, der mir das Datum in Textformat umrechnet (z.B. 01.02.2003 in Februar)?
Dazu benötigen Sie keinen Befehl, sondern lediglich ein Zellenformat. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle, in der das Datum steht. Wählen Sie aus dem Kontextmenü "Zellen formatieren..."
Unter der Kategorie "Benutzerdefiniert" geben Sie einfach ein: MMMM
Dann wird Ihnen der Monat des dargestellten Datums als Text angezeigt.
Kommentare