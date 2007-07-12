Excel - Nächste leere Zeile per Makro finden

Lösung: Mit dem folgenden Makro Wird die erste leere Zelle in Spalte A ermittelt. Ausgenommen der Zelle A1. Das heisst also, Sie müssen in Ihrem Makro erst abfragen, ob die erste Zeile bereits ausgefüllt ist. Wenn ja, markiert Ihnen das Makro die erste leere Zelle:

Sub LeereZeile()

Cells(65000, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Select

End Sub

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