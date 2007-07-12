12. Jul 2007
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel - Nächste leere Zeile per Makro finden
Problem: Ich möchte in einem Excel-Tabellenblatt ein Formular anlegen. Mithilfe eines Makros sollen die Dateninhalte in ein separates Tabellenblatt eingefügt werden. Beim nächsten Start des Makros sollen die Daten jedoch nicht in Zeile 1 oder 2 eingefügt werden, sondern in der nächsten leeren Zeile.
Lösung: Mit dem folgenden Makro Wird die erste leere Zelle in Spalte A ermittelt. Ausgenommen der Zelle A1. Das heisst also, Sie müssen in Ihrem Makro erst abfragen, ob die erste Zeile bereits ausgefüllt ist. Wenn ja, markiert Ihnen das Makro die erste leere Zelle:
Sub LeereZeile()
Cells(65000, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Select
End Sub
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