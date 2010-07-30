Tipps & Tricks
Excel: Ordnerinhalt in Excel-Tabelle
Lösung: Das ist möglich. Sie können die Liste sogar auf einen bestimmten Dateityp eingrenzen, z. B. MP3. Lesen Sie aber unbedingt die Absätze «Aufgepasst!» und «Tipps».
Legen Sie sich ein leeres Tabellenblatt bereit. Gehen Sie in Excel 2007 zu Formeln/Namen definieren. Als Name geben Sie beispielsweise datlist ein. Bei «Bezieht sich auf» legen Sie den Bereich nach diesem Muster fest:
=DATEIEN("[Laufwerk]:\[gewünschter Ordner]\*.*")
Beispiel: =DATEIEN("L:\Daten\Eigene Musik\*.*")
Platzieren Sie den Cursor in der Zelle A1 und tippen Sie dort folgende Formel ein:
=INDEX(datlist;ZEILE())
Diese können Sie jetzt in die darunterliegenden Felder ausfüllen, bis auch die letzte Datei aufgelistet ist. Sobald am unteren Ende #BEZUG erscheint, haben alle Dateien einen Platz in der Liste gefunden.
Aufgepasst! Wenn Sie in der ersten Zeile lieber eine Überschrift hätten und die Liste erst auf der zweiten Zeile anfangen, dann fehlt die erste Datei. Das liegt daran, dass Excel die Dateien entsprechend den Zeilennummern anzeigt: Die erste Datei in Zeile 1, die zweite Datei in Zeile 2 etc.
Falls Sie auf eine Überschrift bestehen, weisen Sie die INDEX-Formel an, die Liste um eins zu versetzen («-1»):
=INDEX(datlist;ZEILE()-1)
In älteren Versionen können offenbar nur bis zu 256 Dateinamen auf diese Weise angezeigt werden. Erst ab Excel 2007 ist diese Einschränkung aufgehoben.
Tipps: Falls Sie nur MP3-Dateien aufgelistet haben wollen, ersetzen Sie beim Definieren des Namens die *.* (steht für alle Dateien) durch *.mp3.
Eine Alternative zum direkten Auflisten der Dateien in Excel wäre ein kurzer Besuch des DOS-Fensters, wie im Kummerkasten-Artikel mit Webcode 31980 erklärt. (PCtipp-Forum)
Kommentare