Excel: Ordnerinhalt in Excel-Tabelle

Lösung: Das ist möglich. Sie können die Liste sogar auf einen bestimmten Dateityp eingrenzen, z. B. MP3. Lesen Sie aber unbedingt die Absätze «Aufgepasst!» und «Tipps».

Legen Sie sich ein leeres Tabellenblatt bereit. Gehen Sie in Excel 2007 zu Formeln/Namen definieren. Als Name geben Sie beispielsweise datlist ein. Bei «Bezieht sich auf» legen Sie den Bereich nach diesem Muster fest:

=DATEIEN("[Laufwerk]:\[gewünschter Ordner]\*.*")

Beispiel: =DATEIEN("L:\Daten\Eigene Musik\*.*")

Platzieren Sie den Cursor in der Zelle A1 und tippen Sie dort folgende Formel ein:

=INDEX(datlist;ZEILE())

Diese können Sie jetzt in die darunterliegenden Felder ausfüllen, bis auch die letzte Datei aufgelistet ist. Sobald am unteren Ende #BEZUG erscheint, haben alle Dateien einen Platz in der Liste gefunden.