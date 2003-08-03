Anzeige
Anzeige
Anzeige
ChatGPT Image 3. März 2026, 11_18_22.png
PCtipp Redaktion
3. Aug 2003
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Pixel in Zentimeter umrechnen?

Problem: Gibt es eine Möglichkeit im Excel, das Format von Pixel in Zentimeter umzustellen (Tabellenspalten/Tabellenzeilen)?
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Das hängt davon ab, ob Sie mit Excel 2003 oder älter arbeiten oder mit Excel 2007 oder neuer.

Bis und mit Excel 2003: Das Einstellen der Zeilenhöhe in Zentimetern ist relativ einfach: Excel verwendet neben der Angabe in Pixeln die Masseinheit «Punkt» - gemeint ist der typografische Punkt, der 1/72 Zoll gross ist. Umgerechnet ist 1 Punkt = 0,035277778 cm. Soll die Zeile 0,5 cm hoch sein, dann muss die Höhe also auf 0,5/0,035277778 = 14,17 Punkt eingestellt werden.

Schwieriger wird es bei der Spaltenbreite. Die Excel-Angabe der Breite entspricht der Durchschnittsanzahl der Ziffern 0 bis 9 in der Standardschriftart, die in eine Zelle passen. Da diese Angabe von der gewählten Schriftart abhängt, ist sie nicht für exakte Angaben geeignet, denn je nach Drucker fällt die Breite der Schrift auf dem Bildschirm und auf unterschiedlichen Druckern ebenfalls unterschiedlich aus. Eher geeignet ist für die Spaltenbreite die Angabe in Pixeln. Ein Pixel hat zwar ebenfalls keine feste Breite, wenn man jedoch die Auflösung hinzunimmt, dann lassen sich auch Pixel in Zentimeter umrechnen. Je nach Auflösung ist ein Pixel mal grösser, mal kleiner: Betrachten Sie eine Tabelle auf einem Bildschirm mit einer Auflösung von 800*600 Pixeln, erscheint sie grösser als auf einem Bildschirm mit einer Auflösung von 1024*768 Pixeln. Analog verhält es sich beim Drucken: Je höher die Auflösung, um so kleiner wird die Tabelle. Relativ gesehen bleibt jedoch die Breite immer gleich, weil sich Inhalt und Breite gleichermassen ändern.

Excel erleichtert die Umrechnung von Pixeln in Zentimeter, weil es - unabhängig von der Auflösung des Druckers - Tabellen immer mit 96 dpi druckt. Die Umrechnung können sie mit der Excel-Funktion UMWANDELN vornehmen (sie ist Teil der Analyse-Funktionen, dieses Add-In muss also installiert sein):

=96/(UMWANDELN(1;"in";"m")*100)

Das Kürzel «in» steht für «inch», das englische Wort für Zoll. Die Einheit «cm» existiert für die Funktion UMWANDELN nicht, sondern nur «m». Deshalb muss das Resultat zum Schluss mit 100 multipliziert werden, um die Zentimeter zu berücksichtigen. Das Ergebnis sind 37,8 Pixel. Da jedoch nur ganze Pixel erlaubt sind, runden Sie auf 38 Pixel auf. Die dadurch entstehende Abweichung auf 10 cm beträgt ca. 1mm, ist also tolerierbar. Für die Umrechnung von Pixel in Zentimeter finden Sie hier einen schnellen und einfachen Umrechner.

Update - Excel 2007 und 2010: Wechseln Sie über die Bedienelemente im Excelfenster unten rechts zur Druckansicht. Markieren Sie jetzt die Spalten oder Zeilen, gehen via Rechtsklick zur Spaltenbreite bzw. Zeilenhöhe und tippen Sie den gewünschten Wert inklusive Masseinheit ein, also z.B. 1 cm.

Noch mehr wertvolle Tipps und Anleitungen mit nur wenigen Klicks? Unser Digital-Abo gibts bereits ab 25 Franken!

Kommentare

Office Drucker Internet Kummerkasten Monitore Software Windows & PC Internet & Sicherheit Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare