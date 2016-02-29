Excel: Schriftart und -grösse für Hyperlinks

Nicht immer gefällt einem die Darstellung, die Excel automatisch für Hyperlinks verwendet. Die können Sie aber anpassen.

Lösung: Vielen Anwendern ist gar nicht bewusst, dass Excel eigentlich genau wie Word auch mit Formatvorlagen arbeitet. Für Ihr Ziel passen Sie in Excel am besten die Zellformatvorlage für Hyperlinks an.

Wechseln Sie hierfür in Excel gegebenenfalls zum Reiter Start und öffnen Sie im Bereich «Formatvorlagen» die Zellenformatvorlagen.