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Gaby Salvisberg
29. Feb 2016
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Schriftart und -grösse für Hyperlinks

Wie lässt sich die Schriftart, -grösse usw. ändern, die Excel standardmässig für Hyperlinks verwendet?

Bearbeiten Sie die Zellenformatvorlagen

© Quelle: PCtipp.ch

Nicht immer gefällt einem die Darstellung, die Excel automatisch für Hyperlinks verwendet. Die können Sie aber anpassen.

Lösung: Vielen Anwendern ist gar nicht bewusst, dass Excel eigentlich genau wie Word auch mit Formatvorlagen arbeitet. Für Ihr Ziel passen Sie in Excel am besten die Zellformatvorlage für Hyperlinks an. 

Wechseln Sie hierfür in Excel gegebenenfalls zum Reiter Start und öffnen Sie im Bereich «Formatvorlagen» die Zellenformatvorlagen

Bearbeiten Sie die Zellenformatvorlagen

 © Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie mit Rechts auf die Formatvorlage Link, die Sie wie im Screenshot im rechten Teil bei «Daten und Modell» finden. Klicken Sie im Kontextmenü auf Ändern. Lassen Sie am besten nur «Schriftart» angehakt. Benutzen Sie oben die Schaltfläche Formatieren. Im Reiter Schrift haben Sie nun Schriftgrösse, -art, -farbe und Schriftschnitt, die Sie nach Ihren Wünschen anpassen können. (PCtipp-Forum)

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