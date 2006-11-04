Tipps & Tricks
Excel-Tabelle automatisch nach Datum sortieren
Lösung: Excel kann das, aber nur mit Hilfe eines Makros. Jedoch würde ich Ihnen nicht ein Makro vorschlagen, dass beim Verlassen der Zelle sortiert, sondern ein normales Makro dem Sie eine Tastenkombination zuweisen. Oder ein Makro, welches vor jedem Speichern sortiert. Auf diese Weise, können Sie das Sortieren auch mit einer Tastenkombination starten, nämlich mit "ALT+S", die zum Speichern verwendet wird.
Das Makro lautet wie folgt. Fügen Sie dieses Makro in ein Modul ihrer Arbeitsmappe ein.
Rufen Sie dann "EXTRAs/MAKRO/MAKROS" auf, markieren Sie das Makro "sortieren" und klicken Sie dann auf "Optionen". Hier können Sie nun eine Tastenkombination eingeben. Wir haben "CTRL+m" gewählt.
Sie können nun ihr Tabelle ausfüllen solange Sie wollen.
Sobald Sie es für nötig halten, drücken Sie die Tastenkombination "CTRL + m" und ihre Einträge werden nach Datum Sortiert.
Sollten Sie die automatische "vor dem Speichern"-Version bevorzugen, dann tragen Sie das folgende Makro im VBA-Editor in "DieseArbeitsmappe" ein. Dieses Makro wird automatisch vor jedem Speichern ausgeführt, auch dann, wenn Sie die Tastenkombination für Speichern drücken "CTRL + S" drücken.
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MAKROS ZUM KOPIEREN:
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Makro in Modul:
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Sub sortieren()
Sheets("Rapport").Activate
ActiveSheet.UsedRange.Select
Selection.Sort Key1:=Range("C2"), _
Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:= _
False, Orientation:=xlTopToBottom
End Sub
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Makro in DieseArbeitsmappe:
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Private Sub Workbook_BeforeSave _
(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Sheets("Rapport").Activate
ActiveSheet.UsedRange.Select
Selection.Sort Key1:=Range("C2"), _
Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:= _
False, Orientation:=xlTopToBottom
End Sub
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