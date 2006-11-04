Excel-Tabelle automatisch nach Datum sortieren

Lösung: Excel kann das, aber nur mit Hilfe eines Makros. Jedoch würde ich Ihnen nicht ein Makro vorschlagen, dass beim Verlassen der Zelle sortiert, sondern ein normales Makro dem Sie eine Tastenkombination zuweisen. Oder ein Makro, welches vor jedem Speichern sortiert. Auf diese Weise, können Sie das Sortieren auch mit einer Tastenkombination starten, nämlich mit "ALT+S", die zum Speichern verwendet wird.

Das Makro lautet wie folgt. Fügen Sie dieses Makro in ein Modul ihrer Arbeitsmappe ein.