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PCtipp Redaktion
16. Dez 2000
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Excel-Tabellenvergleich mit der Funktion SVERWEIS

Ich habe 2 Tabellen (Kunden A und B) mit den Spalten Art.No., Produktebezeichnung, Umsatz, Absatz und DB. In den beiden Tabellen sind nicht alle Artikel (Bezugsgrösse Art.No.) identisch, d.h. in A hat es Artikel, welche nicht in B sind und umgekehrt. Nun möchte ich für einen Vergleich hinter der Tabelle A den Umsatz, Absatz und DB des identischen Artikels aus Tabelle B in gleicher Zeile automatisch einfügen. Da aber in den beiden Tabellen nicht alle Artikel gleich sind, sollten nicht identische Artikel in der Tabelle B markiert (z.B. mit einem X) werden. Zeilen der Tabelle A ohne identische Artikel bleiben leer. Ich habe Versuche mit der Funktion SVERWEIS gemacht, jedoch ohne den gewünschten Erfolg. Können Sie mir bei meinem Problem weiterhelfen?
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Die Funktion SVERWEIS können Sie für diese Art von Aufgabe durchaus benutzen.

Sie haben mit dieser Funktion jedoch nicht die Möglichkeit, beliebig leere Zeilen oder Einträge mit X zu erzeugen. Die Funktion gibt, wenn sie den Vergleichswert nicht findet, immer #NV zurück.

Wenn Sie also in der Tabelle "Kunden A" einen Eintrag haben, der nicht in der Tabelle "Kunden B" vorhanden ist, erhalten Sie anstelle eines Eintrags des entsprechenden Feldinhalts bei einem vorhandenen Vergleichswert den Wert #NV, und umgekehrt erhalten Sie in der Tabelle "Kunden B" auch den Eintrag #NV, wenn der Vergleichswert in "Kunden A" nicht vorhanden ist.

Sie bekommen also eine eindeutige Aussage, was in den beiden Tabellen identisch ist und was nicht.

Sie müssen die Abfrage jedoch in beiden Tabellen, "Kunden A" und "Kunden B", jeweils mit Bezug auf die andere Tabelle vornehmen.

Beispiel:

Sie definieren zuerst einmal in der Tabelle "Kunden A" die gesamte Tabelle oder Teile davon, in denen Ihre Daten stehen, mit dem Namen "KundenAListe"

Das gleiche machen Sie mit der Tabelle "Kunden B". Dort definieren Sie den gewünschten Bereich mit dem Namen "KundenBListe"

Danach definieren Sie in der Tabelle "Kunden A" mit SVERWEIS in der ersten Zelle, in der nachher ein Wert erscheinen soll, die Abfrage:

=SVERWEIS(A1;KundenBListe;1;FALSCH)

für die erste Spalte, die Sie ausgeben wollen;

in der nächsten Zelle rechts daneben

=SVERWEIS(A1;KundenBListe;2;FALSCH)

für die zweite Spalte, die Sie ausgeben wollen;

in der nächsten Zelle rechts daneben

=SVERWEIS(A1;KundenBListe;3;FALSCH)

für die dritte Spalte, die Sie ausgeben wollen usw.

Danach in der nächsten Zeile

=SVERWEIS(A2;KundenBListe;1;FALSCH)

für den zweiten Wert in der ersten Spalte, den Sie vergleichen wollen usw.

und entsprechend

=SVERWEIS(A1;KundenAListe;1;FALSCH) usw.

für die Tabelle "Kunden B", in der Sie ausgeben wollen, was in "Kunden A" nicht vorhanden ist.

So haben Sie dann in "Kunden A" sämtliche Einträge mit #NV markiert, die nicht in "Kunden B" sind und umgekehrt.

Falls Sie diese Einträge (für den Druck o.ä.) nicht anzeigen lassen wollen, sortieren Sie die Liste und löschen Sie die Zellinhalte der mit #NV markierten Zellen.

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