2. Apr 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel Teilergebnisse kopieren
Wie kann ich Teilergebnisse, die im Sheet als Zusammenfassung angezeigt werden als solche Zusammenfassung kopieren oder ausdrucken? Es wird beim Kopieren oder drucken immer die ganze Datenreihe übernommen, und dies auch noch ohne die mir eigentlich wichtigen Teilergebnisse.
Sie haben in einer Liste Teilergebnisse erstellt und lassen diese nun als Zusammenfassung anzeigen
Um diese Zusammenfassung zu kopieren, markieren Sie den sichtbaren Bereich:
Wählen Sie dann im Menü BEARBEITEN/GEHE ZU und klicken Sie dort unten auf die Schaltfläche "Inhalte". Markieren Sie die Option "nur sichtbare Zellen" und klicken Sie auf OK.
Jetzt können Sie die markierten Daten ganz normal kopieren und auf einem neuen Blatt einfügen:
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