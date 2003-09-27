Excel Umrechnung EUR CHF

Die Umrechnung von Schweizer Franken zum Euro hängt vom Tageskurs ab, während die Umrechnung der Alten Währungen in Euro zu einem festen Satz erfolgt ist, der sich nicht mehr ändert. Um Schweizer Franken in Euro umzurechnen, müssen Sie also jeweils den aktuellen Tageskurs eingeben, damit Sie ein korrektes Ergebnis erhalten.

Heute, am 27. September 2003, beträgt der Tageskurs für einen Schweizer Franken beispielsweise 0.647488 EUR bzw. 1 EUR ist 1.54443 CHF. (Diese Daten stammen von folgender Seite: [1])

Nun können Sie ganz leicht errechnen, wieviel zum heutigen Tageskurs ein Schweizer Franken in Euro wert ist: