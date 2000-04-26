Excel verändert Texteingaben

Excel korrigiert bei aktivierter Autokorrektur automatisch falsch geschriebene Wörter. Leider führt diese gut gemeinte Funktion - wie in Ihrem Fall - oft zu unerwünschten Ergebnissen. Sie können die Autokorrektur im Menü Extras/Autokorrektur vollständig deaktivieren, das Häckchen bei der Option "Während der Eingabe ersetzen" entfernen oder die Wortliste bearbeiten. Dort steht nämlich, dass "wil" durch "will" ersetzt werden soll.