26. Apr 2000
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel verändert Texteingaben
In einer Zelle möchte ich gerne die Ortschaft «Wil» schreiben. Trotz richtiger Schreibweise erscheint immer «Will»! Ich habe es schon eine Anpassung des Wörterbuches der Rechtschreibung probiert, aber das funktioniert leider nicht.
Excel korrigiert bei aktivierter Autokorrektur automatisch falsch geschriebene Wörter. Leider führt diese gut gemeinte Funktion - wie in Ihrem Fall - oft zu unerwünschten Ergebnissen. Sie können die Autokorrektur im Menü Extras/Autokorrektur vollständig deaktivieren, das Häckchen bei der Option "Während der Eingabe ersetzen" entfernen oder die Wortliste bearbeiten. Dort steht nämlich, dass "wil" durch "will" ersetzt werden soll.
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