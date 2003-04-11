Excel-Vergleich: Liegt vorgegebener Wert in bestimmtem Bereich

Die Formel =VERWEIS(A1;X:X;Z:Z) sollte dieses Problem lösen. Achten

Sie darauf, dass alle Zellen, die Zahlen enthalten (also Spalten A, X und Y) auch tatsächlich als Zahlen formatiert sind und dass die Tabelle mit den Vergleichszahlen aufsteigend sortiert ist.

Die Formel lässt Excel nachsehen, ob in Spalte X ein Wert steht, der

identisch ist mit A1. Falls ja, merkt sich Excel die Zeilennummer und liefert

als Ergebnis den Wert der Spalte Y aus dieser Zeile. Findet sich kein mit A1

identischer Wert, weicht Excel auf die nächst kleinere Zahl aus.

Eine weitere nützliche Funktionen in diesem Zusammenhang ist VERGLEICH. Sie

liefert nicht den Wert einer Zelle, sondern deren Position innerhalb der

Matrix.