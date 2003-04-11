11. Apr 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel-Vergleich: Liegt vorgegebener Wert in bestimmtem Bereich
Ich arbeite mit einer Tabelle in Excel, in der bestimmte Zahlen in Spalte A automatisch einen Eintrag von bestimmten Buchstaben in der nächsten Spalte B erzeugen sollen. Dazu möchte ich die Zahlen in Spalte A mit einer zuvor angelegten Tabelle in den Spalten X, Y und Z vergleichen: Liegt A1 dann zwischen den Werten in X1 und Y1, soll Z1 in Zelle B1 ausgegeben werden. Liegt A1 zwischen den Werten in X2 und Y2, soll Z2 in Zelle B1 ausgegeben werden usw.
Die Formel =VERWEIS(A1;X:X;Z:Z) sollte dieses Problem lösen. Achten
Sie darauf, dass alle Zellen, die Zahlen enthalten (also Spalten A, X und Y) auch tatsächlich als Zahlen formatiert sind und dass die Tabelle mit den Vergleichszahlen aufsteigend sortiert ist.
Die Formel lässt Excel nachsehen, ob in Spalte X ein Wert steht, der
identisch ist mit A1. Falls ja, merkt sich Excel die Zeilennummer und liefert
als Ergebnis den Wert der Spalte Y aus dieser Zeile. Findet sich kein mit A1
identischer Wert, weicht Excel auf die nächst kleinere Zahl aus.
Eine weitere nützliche Funktionen in diesem Zusammenhang ist VERGLEICH. Sie
liefert nicht den Wert einer Zelle, sondern deren Position innerhalb der
Matrix.
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