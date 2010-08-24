Excel: Wert vom letzten Datum anzeigen

Lösung: Ihre Frage lässt sich auf zwei verschiedene Arten interpretieren, aber es geht natürlich beides.

Möchten Sie den Wert des jüngsten, also des grössten Datums haben? Oder geht es Ihnen um den Wert des Datums, das als letztes (unterstes) in der Spalte A steht? Es liefe nur dann aufs Gleiche hinaus, wenn die Daten in Spalte A aufsteigend sortiert wären.

Ansonsten verwenden Sie für den ersten Fall diese Formel:

=INDEX(B:B;VERGLEICH(MAX(A:A);A:A;0))

Und für den zweiten Fall diese:

=INDEX(B:B;ANZAHL2(A:A))

Im Screenshot finden Sie beide Beispiele.

In OpenOffice.org Calc funktioniert es mit ganz ähnlichen Formeln. Für den ersten Fall gilt z. B. =INDEX(B1:B100;VERGLEICH(MAX(A1:A100);A1:A100;0)), für den zweiten käme =INDEX(B1:B100;ANZAHL2(A1:A100)) zum Einsatz. Hier müssten Sie die Bereiche A1:A100 bzw. B1:B100 allenfalls noch an Ihre tatsächliche Zeilenzahl anpassen. (PCtipp-Forum)