Excel: Werte in Listen richtig zuordnen

Sie haben in SVERWEIS die gesamte Liste, also alle vier Spalten, eingebunden. Das muss zwangläufig zu einem Fehler führen, da SVERWEIS in einer Matrix immer in der ersten Spalte nach dem Suchkriterium sucht - und das wäre in Ihrem Fall die Spalte B. Es soll jedoch in Spalte D nach den Zahlen gesucht werden, also müssen Sie die Matrix auf die Spalten D und E begrenzen. Die richtige Formel sieht dann so aus:

=WENN(ISTNV(SVERWEIS($B1;$D$1:$E$6;2;FALSCH));"";SVERWEIS($B1;$D$1:$E$6;2;FALSCH))

Jetzt werden die Werte aus Spalte E den Zahlen in Spalte B richtig zugeordnet.