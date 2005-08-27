27. Aug 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: Werte in Listen richtig zuordnen
Ich habe in Excel eine vierspaltige Liste (B-E). Zwei Spalten sind je gleich aufgebaut. Beispiel: In Spalte 3 sind die Zahlen 1-6 untereinander eingetragen, und Spalte 4 enthält weitere Infos dazu. In Spalte 1 habe ich eine neue Sortierung dieser Zahlen, zum Teil auch neue Zahlen: 1,2,3,4,6,7. Nun möchte ich in Spalte 2 die zusätzlichen Infos aus Spalte 4 eintragen, richtig zugeordnet. Meine Formel reicht soweit, dass ich zwar die Info aus Spalte 4 rauslesen kann, aber nicht in der richtigen Zeile: =WENN(ISTNV(SVERWEIS($B7;Liste;4;FALSCH));" ";SVERWEIS($B7;Liste;4))
Sie haben in SVERWEIS die gesamte Liste, also alle vier Spalten, eingebunden. Das muss zwangläufig zu einem Fehler führen, da SVERWEIS in einer Matrix immer in der ersten Spalte nach dem Suchkriterium sucht - und das wäre in Ihrem Fall die Spalte B. Es soll jedoch in Spalte D nach den Zahlen gesucht werden, also müssen Sie die Matrix auf die Spalten D und E begrenzen. Die richtige Formel sieht dann so aus:
=WENN(ISTNV(SVERWEIS($B1;$D$1:$E$6;2;FALSCH));"";SVERWEIS($B1;$D$1:$E$6;2;FALSCH))
Jetzt werden die Werte aus Spalte E den Zahlen in Spalte B richtig zugeordnet.
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