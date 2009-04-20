Tipps & Tricks
Excel: Wie 1. Spalte als X-Achse verwenden?
Lösung: In Excel 97 sollte es bereits ähnlich funktionieren wie in Excel 2000/2002/2003. Die Ausgangslage sieht ungefähr so aus:
Klicken Sie mit Rechts auf Ihr Diagramm und gehen zu Datenquelle. Im Register Reihe entfernen Sie die Datenreihe Zeit und wählen bei der X-Achsenbeschriftung die Daten aus Spalte A, siehe Screenshot:
Das führt dann etwa zu diesem Ergebnis:
Ähnlich geht das auch in Excel 2007: Klicken Sie mit Rechts aufs Diagramm und gehen im Kontextmenü zu Daten auswählen. Klicken Sie in der neuen Dialogbox im linken Teil ebenfalls die Bezeichnung der ersten Spalte an und anschliessend auf Entfernen.
Im rechten Teil gehen Sie zu Bearbeiten, dann ändert sich das Dialogfeld in eine kleine Box. Markieren Sie nun am einfachsten die Zeit-Spalte direkt in Ihrer Tabelle. Die wird in die Dialogbox übernommen. Nach dem Klick auf OK passt sich die Beschriftung an.
Zur Frage betreffs dezimale Zeitangaben: Die lassen sich nicht einfach durch Umformatieren in ein richtiges Zeitformat umwandeln. Das ist nur mit einer Berechnung möglich, etwa mit einer Formel wie dieser:
=ZEIT(GANZZAHL(A2);(A2-GANZZAHL(A2))*60
Tipp! Besonders die älteren Excel-Versionen gestalten standardmässig ziemlich schauderhafte Diagramme. Im PCtipp 1/2009 ab Seite 52 (Webcode pdf090152) finden Sie einen Artikel mit vielen Tipps rund um die Diagrammkosmetik. Hier der Direktlink zur PDF-Datei des Artikels. (PCtipp-Forum)
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