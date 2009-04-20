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Gaby Salvisberg
20. Apr 2009
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Wie 1. Spalte als X-Achse verwenden?

Problem: Ich möchte die Spalte A für eine Liniengrafik als X-Achse definieren (als Zeitachse, sie enthält fortlaufende Stunden im Dezimalformat). Aber mein Excel 97 nimmt Spalte A immer als zusätzliche Datenserie. Auf der X-Achse macht es irgendeine Fantasieskala aus Zeilennummern oder Jahren. Und wenn ich das Format der Spalte A auf «Zeit» ändere, stehen dann z.B. statt 13.25 (13:15 Uhr) Werte wie 06:00 da!

Hier «Zeit» aus der Datenreihe entfernen und bei Beschriftung der Rubrikenachse die Spalte A verwenden

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: In Excel 97 sollte es bereits ähnlich funktionieren wie in Excel 2000/2002/2003. Die Ausgangslage sieht ungefähr so aus:

Klicken Sie mit Rechts auf Ihr Diagramm und gehen zu Datenquelle. Im Register Reihe entfernen Sie die Datenreihe Zeit und wählen bei der X-Achsenbeschriftung die Daten aus Spalte A, siehe Screenshot:

Hier «Zeit» aus der Datenreihe entfernen und bei Beschriftung der Rubrikenachse die Spalte A verwenden

 © Quelle: PCtipp.ch

Das führt dann etwa zu diesem Ergebnis:

Zustand nachher

 © Quelle: PCtipp.ch

Ähnlich geht das auch in Excel 2007: Klicken Sie mit Rechts aufs Diagramm und gehen im Kontextmenü zu Daten auswählen. Klicken Sie in der neuen Dialogbox im linken Teil ebenfalls die Bezeichnung der ersten Spalte an und anschliessend auf Entfernen.

Excel 2007: Entfernen Sie Legendeneinträge für die erste Spalte (also z.B. «Zeit»)

 © Quelle: PCtipp.ch

Im rechten Teil gehen Sie zu Bearbeiten, dann ändert sich das Dialogfeld in eine kleine Box. Markieren Sie nun am einfachsten die Zeit-Spalte direkt in Ihrer Tabelle. Die wird in die Dialogbox übernommen. Nach dem Klick auf OK passt sich die Beschriftung an.

Zur Frage betreffs dezimale Zeitangaben: Die lassen sich nicht einfach durch Umformatieren in ein richtiges Zeitformat umwandeln. Das ist nur mit einer Berechnung möglich, etwa mit einer Formel wie dieser:

=ZEIT(GANZZAHL(A2);(A2-GANZZAHL(A2))*60

Tipp! Besonders die älteren Excel-Versionen gestalten standardmässig ziemlich schauderhafte Diagramme. Im PCtipp 1/2009 ab Seite 52 (Webcode pdf090152) finden Sie einen Artikel mit vielen Tipps rund um die Diagrammkosmetik. Hier der Direktlink zur PDF-Datei des Artikels. (PCtipp-Forum)

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