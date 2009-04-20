Excel: Wie 1. Spalte als X-Achse verwenden?

Im rechten Teil gehen Sie zu Bearbeiten, dann ändert sich das Dialogfeld in eine kleine Box. Markieren Sie nun am einfachsten die Zeit-Spalte direkt in Ihrer Tabelle. Die wird in die Dialogbox übernommen. Nach dem Klick auf OK passt sich die Beschriftung an.

Zur Frage betreffs dezimale Zeitangaben: Die lassen sich nicht einfach durch Umformatieren in ein richtiges Zeitformat umwandeln. Das ist nur mit einer Berechnung möglich, etwa mit einer Formel wie dieser:

=ZEIT(GANZZAHL(A2);(A2-GANZZAHL(A2))*60

Tipp! Besonders die älteren Excel-Versionen gestalten standardmässig ziemlich schauderhafte Diagramme. Im PCtipp 1/2009 ab Seite 52 (Webcode pdf090152) finden Sie einen Artikel mit vielen Tipps rund um die Diagrammkosmetik. Hier der Direktlink zur PDF-Datei des Artikels. (PCtipp-Forum)