Anzeige
Anzeige
Anzeige
ChatGPT Image 3. März 2026, 11_18_22.png
PCtipp Redaktion
16. Aug 2004
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Excel-Zeiterfassung automatisieren

Ich arbeite mit einer selbst erstellten Zeiterfassung in Excel. Für jeden Tag habe ich 4 Kommt- und Geht-Felder angelegt. Am Zeilenende berechne ich jeweils die Tagesunter-/überzeit. Pro Monat und für das Jahrestotal habe ich ein Registerblatt erstellt. Nun frage ich mich, ob es möglich ist, die Eingaben beispielsweise mit einem Makro soweit zu automatisieren, dass bei der Dateiöffnung der Cursor automatisch zum richtigen Datum (Spalte 2) springt, dass ich nur noch einen Button anlegen müsste mit «kommt» und einen mit «geht», sodass bei dessen Anwahl sofort die aktuelle Uhrzeit in das jeweils nächste Feld von «kommt» oder «geht» (aktuelle Datumszeile Spalte 3 ff.) eingefügt wird.
© Quelle: PCtipp.ch

Das lässt sich mit einigen Makros realisieren. Das erste Makro muss das aktuelle Datum eruieren. Es wird im VisualBasic-Editor in "Diese Arbeitsmappe" eingefügt. Es durchläuft die Zeilen B1 bis B40 des aktiven Arbeitsblattes und aktiviert die Zelle, die das aktuelle Datum enthält.

© Quelle: PCtipp.ch
© Quelle: PCtipp.ch

Danach benötigen Sie 4 Schaltflächen und jeweils ein Makro dazu. Diese Makros werden direkt an die Schaltflächen auf der Tabelle gebunden. Das heisst, Sie müssen anfänglich dieses Blatt fertig erstellen, dann kann es kopiert und die Datumsspalte frisch ausgefüllt werden.

© Quelle: PCtipp.ch
© Quelle: PCtipp.ch
© Quelle: PCtipp.ch

Die Makros setzen die beim Klicken aktuelle Uhrzeit in das um die benötigte Anzahl Spalten verschobene Feld in der aktuellen Zeile, also der Zeile mit dem aktuellen Datum (hier der 15.8.).

© Quelle: PCtipp.ch

--------------------------------

MAKROS ZUM KOPIEREN:

--------------------------------

1. IN DIESE ARBEITSMAPPE

--------------------------------

Private Sub Workbook_Open()

Dim Zelle As Range

For Each Zelle In _

ThisWorkbook.ActiveSheet.Range(&quot;B1:B40&quot;).Cells

If Zelle.Value = Date Then

Zelle.Select

End If

Next Zelle

End Sub

--------------------------------

2. SCHALTFLÄCHEN IN TABELLE

--------------------------------

Private Sub CommandButton1_Click()

ActiveCell.Offset(0, 1).Value = Format(Now, &quot;h:mm&quot;)

End Sub

Private Sub CommandButton2_Click()

ActiveCell.Offset(0, 2).Value = Format(Now, &quot;h:mm&quot;)

End Sub

Private Sub CommandButton3_Click()

ActiveCell.Offset(0, 3).Value = Format(Now, &quot;h:mm&quot;)

End Sub

Private Sub CommandButton4_Click()

ActiveCell.Offset(0, 4).Value = Format(Now, &quot;h:mm&quot;)

End Sub

--------------------------------

Kommentare

Office
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare