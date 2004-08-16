Excel-Zeiterfassung automatisieren

Ich arbeite mit einer selbst erstellten Zeiterfassung in Excel. Für jeden Tag habe ich 4 Kommt- und Geht-Felder angelegt. Am Zeilenende berechne ich jeweils die Tagesunter-/überzeit. Pro Monat und für das Jahrestotal habe ich ein Registerblatt erstellt. Nun frage ich mich, ob es möglich ist, die Eingaben beispielsweise mit einem Makro soweit zu automatisieren, dass bei der Dateiöffnung der Cursor automatisch zum richtigen Datum (Spalte 2) springt, dass ich nur noch einen Button anlegen müsste mit «kommt» und einen mit «geht», sodass bei dessen Anwahl sofort die aktuelle Uhrzeit in das jeweils nächste Feld von «kommt» oder «geht» (aktuelle Datumszeile Spalte 3 ff.) eingefügt wird.

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