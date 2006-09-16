16. Sep 2006
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel-Zelle mit bestimmtem Inhalt zentriert formatieren
Ich gebe in einigen Zellen diverse Daten ein. Wenn ich «**» eingebe, möchte ich dass dies dann nicht wie üblich linksbündig, sondern zentriert formatiert wird. Wie kann ich das lösen? Bei der bedingten Formatierung habe ich keine Möglichkeit für eine Zentrierung gefunden.
Sie können ein Makro verwenden, das die gewünschte Formatierung automatisch vornimmt. Das Makro muss im Code des entsprechenden Tabellenblattes hinterlegt werden
Sie finden das Makro im Anschluss an diesen Text. Es überprüft eine Zelle, sobald sie etwas daran ändern und zentriert den Inhalt, wenn die Zeichenfolge "**" ist.
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MAKRO ZUM KOPIEREN:
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Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
Dim c As Range
'On Error Resume Next
For Each c In Target
If c = "**" Then
c.HorizontalAlignment = xlCenter
End If
Next c
End Sub
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