Excel: Zellen einfärben, wenn Begriff in DB vorkommt

Markieren Sie im Blatt «Bereich1» den Zellbereich mit den Personalnummern der Mitarbeiter; also z.B. A1-A3. Gehen Sie je nach Excel-Version zu Namen definieren oder führen einen Rechtsklick aus und greifen zu Bereich benennen. Für «Name» tippen Sie z.B. DBPers ein und klicken auf OK.

Markieren Sie im Blatt «Mitarbeiter» den Bereich mit den Daten (A2:F9) und gehen Sie via Bedingte Formatierung zu Neue Regel. Klicken Sie auf Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden.

Tippen Sie folgende Formel ein: =SVERWEIS($D2;DBpers;1;FALSCH)

Gleich darunter legen Sie über die Schaltfläche Formatieren fest, mit welcher Farbe («Ausfüllen») die zutreffenden Zellen markiert werden sollen.

$D2 ist das Suchkriterium; hier die Nr.

DBpers ist die vorhin erstellte Matrix, 1-spaltig aus dem Zellbereich mit dem Namen «DBpers»

1 ist die erste Spalte in der einspaltigen Matrix

FALSCH bedeutet hier: der gesuchte Begriff muss genau übereinstimmen

Wenn die Bedingung zutrifft, werden die Zellen entsprechend markiert. (PCtipp-Forum)