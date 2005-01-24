Excel: Zellinhalt in die Kopfzeile übernehmen

Genau, das geht nur mit Makros. In den beiden Artikeln mit den Webcodes 26558 und 17520 finden Sie alles Wissenswerte, um ihr Vorhaben umzusetzen. Die Beschreibungen sind allesamt auf die Fusszeile ausgerichtet. Um die Makros für die Kopfzeile zu verwenden, brauchen Sie lediglich überall das Wort "Footer" durch "Header" zu ersetzen.