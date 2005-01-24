24. Jan 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: Zellinhalt in die Kopfzeile übernehmen
Ich möchte in Excel den Inhalt der Kopfzeile aus einer Zelle auslesen. Beispiel: In der Zelle A1 steht: «Ausstellung in Stans» Diesen Text möchte ich automatisch auf allen ausgedruckten Seiten als Kopfzeile bekommen. Das geht sicher mit einem Makro, aber was steht drin?
Genau, das geht nur mit Makros. In den beiden Artikeln mit den Webcodes 26558 und 17520 finden Sie alles Wissenswerte, um ihr Vorhaben umzusetzen. Die Beschreibungen sind allesamt auf die Fusszeile ausgerichtet. Um die Makros für die Kopfzeile zu verwenden, brauchen Sie lediglich überall das Wort "Footer" durch "Header" zu ersetzen.
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