Experimentellen QR-Code-Leser in der Kamera-App freischalten

QR-Codes finden sich nicht nur auf neuen Rechnungen, als Webverweise in Zeitschriften, sondern beispielsweise auch auf Abstimmungsunterlagen (zumindest auf denen von Zürich). In diesem anderen Artikel haben wir Ihnen gezeigt, wie Sie mit einem kleinen Gratisprogramm QR-Codes auch unter Windows auslesen.

Wussten Sie aber, dass auch die mit Windows 10 und 11 mitgelieferte Kamera-App einen QR-Code auslesen kann?

Ich habe diese experimentelle Funktion sogar in der alten Kamera-App (Version 2021.105.10.0) unter Windows 10 auf meinem schon recht betagten Carbon X1 entdeckt. Dessen Kamera ist allerdings etwas schwach und hat beim Ausprobieren bei einem der beiden Testcodes versagt. Hat Ihr PC oder Notebook eine Webcam, probieren Sie es einfach mal aus. Auf dem neueren PC mit neuer Logitech-Webcam hat es funktioniert.

Lösung: Hierfür müssen Sie in der Kamera-App zuerst die experimentellen Funktionen freischalten. Klicken Sie auf Start, tippen Sie Kamera ein und öffnen Sie die Kamera-App. Klicken Sie oben links aufs Zahnrad-Symbol für die Einstellungen. Scrollen Sie etwas herunter, dann entdecken Sie Neue experimentelle Funktionen ausprobieren. Kippen Sie diesen Schalter auf Ein. Schliessen Sie die Kamera-App und öffnen Sie diese erneut. Unter den Symbolen am rechten Bildrand finden Sie zuunterst – allenfalls nach Klick aufs untere Winkel-Symbol – jetzt auch eines für den QR-Code-Leser.