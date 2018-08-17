Externer Speicher: Alles, was Sie wissen müssen

Seit Android 6 ist es einfach, eine microSD-Karte als Speichererweiterung zu verwenden. Legen Sie die Karte einfach in den dafür vorgesehenen Slot ein und navigieren Sie in die Einstellungen. Suchen Sie dort den Abschnitt Speicher & USB. Im folgenden Menü sollten Sie den internen Speicher Ihres Smartphones sowie die SD-Karte gelistet sehen, Bild 3.

Öffnen Sie die SD-Karte, um den aktuellen Inhalt anzuzeigen. Wollen Sie die Karte als interne Speichererweiterung verwenden, tippen Sie oben rechts auf das Menü und wählen Speichereinstellungen. Greifen Sie danach zu Als intern formatieren und bestätigen Sie Ihre Wahl.

Achtung: Durch das Formatieren werden alle auf der Karte gespeicherten Daten gelöscht! Im Anschluss bietet Android Ihnen an, Ihre Dateien auf die Speicherkarte zu verschieben. Tun Sie dies nach Präferenz. Ihre microSD-Karte sollte ab sofort in Ihrem Speichermenü angezeigt werden.

Hinweis: Ist Ihre microSD-Karte erst einmal für die Verwendung als interner Speicher formatiert, funktioniert sie nur in diesem Kontext. Wollen Sie die Karte für etwas anderes nutzen (zum Beispiel in einer Kamera oder im PC), müssen Sie die Karte neu formatieren. Gehen Sie also davon aus, dass die Karte permanent Teil Ihres Smartphones ist.

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Variante 2 – Cloud

Variante 2: Cloud

Benötigt wird: Internetverbindung, Cloud-App

Gut für Nutzer mit: solider Internetverbindung, vielen Gerätewechseln, einem Smartphone ohne microSD-Slot

Schlecht für Nutzer mit: schwacher/teurer Internetverbindung, riesigen Datenmengen

Kostenpunkt: kostenlos für kleinere Datenmengen, grössere Datenpläne ab ca. 5 Franken pro Monat

Die modernere Alternative zu viel internem Speicher ist die Cloud. Hier speichern Sie alle Ihre Daten online bei einem Anbieter wie Google oder Microsoft ab und laden sie bei Bedarf herunter. Das funktioniert vor allem dann gut, wenn Sie über eine unlimitierte Datenverbindung verfügen und hauptsächlich in Regionen mit guter Internetanbindung unterwegs sind. Für die Schweiz ist die Cloud daher geradezu prädestiniert. Anbieter für Cloud-Dienste gibt es wie Sand am Meer. Für Android-Nutzer ist jedoch kein Angebot sinnvoller als dasjenige von Google. Aktuell bietet Google mit «Google Drive» eine grundsolide, leicht zu bedienende Cloud-App an. Mit der App «Google Play Music» können Sie ausserdem bis zu 50'000 Musik-Tracks in die Google-Cloud laden und streamen. Dazu kommt «Google Fotos», das ebenfalls im Rahmen der Google-Cloud einen nahezu perfekten Foto-Backup-Service anbietet. Mit dem Dienst «Backup & Sync» ist zudem eine weitreichende Backup-Funktion für sämtliche Daten in «Google Drive» eingebaut.

Aktuell erhalten Sie bei Google kostenlos 15 GB Speicherplatz. Für rund 10 Franken pro Monat gibt es bereits ein stolzes Terabyte. Installieren müssen Sie dazu nicht einmal etwas. «Google Drive», «Play Music» und «Fotos» sind auf praktisch allen Android-Smartphones vorinstalliert. Wenn nicht, erhalten Sie die Werkzeuge gratis im Play Store. Loggen Sie sich mit Ihrem Google-Konto ein und der Spass kann losgehen. Am PC verwenden Sie Google Drive via Browser (google.com/drive) und/oder mit der Desktop-App, die einen Ordner auf Ihrem PC mit Google Drive synchronisiert. Das Beste am Cloud-Speicher: Ihre Daten sind online und daher von jedem beliebigen Gerät mit Internetverbindung erreichbar. Das Herumschieben von Datenmassen hat so fast ein Ende.

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Variante 3 – externer Speicher

Variante 3: externer Speicher

Benötigt wird: externe Speichermöglichkeit wie HDD/SSD oder ähnlich, passende Adapter

Gut für Nutzer mit: riesigen Datenmengen, schwacher/teurer Internetverbindung

Schlecht für Nutzer mit: kleineren Datenmengen, Platzmangel, Smartphone ohne microSD-Slot

Kostenpunkt: 15 Franken aufwärts für das Speichermedium, 5 Franken aufwärts für Adapter