Farben zählen bei bedingter Formatierung

Sie können keine Farben zählen, die durch die bedingte Formatierung zugewiesen wurden, da diese Zellen effektiv noch immer die Standardhintergrundfarbe aufweisen!

Warum zählen Sie diese Zellen nicht einfach anhand der Bedingungen, die Sie für die bedingte Formatierung verwendet haben. Beispiel:

In folgender Tabelle wurde die bedingte Formatierung so eingestellt, dass der Zellhintergrund grün wird, wenn die Zelle den Wert 2 enthält. Mit ZÄHLENWENN werden nun alle Zellen gezählt, die den Wert 2 enthalten = alle Zellen, die deren Zellhintergrund durch die bedingte Formatierung grün wurde.