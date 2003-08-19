19. Aug 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Feld für Benutzerangabe in Word einfügen
Ich habe eine Dokumentvorlage in Word2000 und in dieser soll der Benutzername des jeweils gerade angemeldeten Benutzers automatisch erscheinen. Wie kann man das in der Vorlage anlegen?
Fügen Sie ein Feld mit der Benutzerinformation in Ihre Worddokumentvorlage ein. Wählen Sie dazu im Menü "Einfügen" den Menüpunkt "Feld..."
Wählen Sie links im Fenster die Kategorie "Benutzerinformationen" und rechts "UserName". Bestätigen Sie die Eingabe mit OK.
Nun wird der aktuelle Benutzername eingefügt. Da das Feld aktualisiert werden kann, wechselt die Anzeige je nach dem am Dokument arbeitenden Benutzer. Ruft ein Benutzer die Vorlage auf und erstellt daraus ein Dokument, wird auch dort der auf den Benutzer bezogene Name angezeigt.
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