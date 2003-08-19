Feld für Benutzerangabe in Word einfügen

Fügen Sie ein Feld mit der Benutzerinformation in Ihre Worddokumentvorlage ein. Wählen Sie dazu im Menü "Einfügen" den Menüpunkt "Feld..."

Wählen Sie links im Fenster die Kategorie "Benutzerinformationen" und rechts "UserName". Bestätigen Sie die Eingabe mit OK.