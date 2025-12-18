Fenster unter Kontrolle auf dem PC

Profitipp: Per Windowstaste+Z öffnen Sie dieses Menü ohne Maus. Danach wählen Sie ein Layout mit den Zahlen 1 bis 9.

2. Per Drag & Drop

Klicken und halten Sie die Titelleiste einer Applikation und ziehen Sie diese entweder an den Bildschirmrand oder in eine Ecke. Sobald Sie nahe genug am Rand dran sind, sehen Sie eine Vorschau, wie das Fenster platziert wird. Wenn Sie die dritte Option der Andock-Einstellungen aktiviert haben (siehe Bild 1), können Sie das Fenster zudem in den Balken am oberen Bildrand ziehen, um diverse Layoutvorschläge zu sehen.

3. Mittels Tastaturkürzel

Für alle, die lieber mit Tastenkombinationen arbeiten, gibt es natürlich auch eine Lösung. Mit der Windowstaste und den Pfeiltasten können Sie Fenster einfach links, rechts, oben und unten andocken und verändern. Dabei ist es relevant, in welchem Zustand sich das Fenster gerade befindet. Je nach Status reagiert der gleiche Input etwas anders.

Ein Beispiel: Windowstaste+Linkspfeil bei einem Fenster, das nicht bereits angedockt wurde, dockt das Fenster links an. Drückt man die Tastenkombination noch einmal, wird das Fenster eine Bildschirmkante weitergereicht.

Das kann übrigens sehr praktisch sein, um ein Fenster auf einen zweiten Bildschirm zu verfrachten oder von einem nicht funktionierenden Display wieder zurückzuholen.

Ist das Fenster rechts angedockt, bringt es Windowstaste+Linkspfeil wieder in die ursprüngliche Form zurück. Und ist es oben angedockt, wird es in die obere Ecke verfrachtet.

Am besten probieren Sie einmal ein paar Minuten aus, wie die Logik dahinter funktioniert. Danach können Sie die Kürzel schnell intuitiv verwenden. Eine Übersicht über die Kürzel gibt es gleich nachfolgend.

Nützliche Tastaturkürzel

Windowstaste+Linkspfeil: Fenster links andocken (wenn nicht angedockt), Fenster

Fenster links andocken (wenn nicht angedockt), Fenster einen Rand weiter (wenn bereits links angedockt), Fenster in Ausgangsform zurück (wenn rechts angedockt), Fenster links oben dritteln (wenn oben angedockt)

Windowstaste+Rechtspfeil: Wie Linkspfeil , aber umgekehrt.

Wie , aber umgekehrt. Windowstaste+Pfeiltaste nach oben: Fenster maximieren (wenn nicht angedockt), Fenster oben halbieren (wenn maximiert), Fenster oben links oder rechts als Viertel anzeigen (wenn links oder rechts angedockt)

Fenster maximieren (wenn nicht angedockt), Fenster oben halbieren (wenn maximiert), Fenster oben links oder rechts als Viertel anzeigen (wenn links oder rechts angedockt) Windowstaste+Pfeiltaste nach unten: Fenster zurück zu Ausgangsgrösse (wenn maximiert), Fenster minimieren (wenn nicht angedockt), Fenster unten links oder rechts als Viertel anzeigen (wenn links oder rechts angedockt).

Fenster zurück zu Ausgangsgrösse (wenn maximiert), Fenster minimieren (wenn nicht angedockt), Fenster unten links oder rechts als Viertel anzeigen (wenn links oder rechts angedockt). Windowstaste+M: Alle Fenster minimieren, Windowstaste+Shift+M bringt die Fenster zurück

Alle Fenster minimieren, bringt die Fenster zurück Windowstaste+D: Zeigt den Desktop an, erneutes Drücken bringt alle Fenster zurück. Schneller als Windowstaste+M

Zeigt den Desktop an, erneutes Drücken bringt alle Fenster zurück. Schneller als Windowstaste+Tab: Zeigt alle Fenster als Schnellauswahl nebeneinander an

Zeigt alle Fenster als Schnellauswahl nebeneinander an Alt+Tab: Wechselt durch alle offenen Fenster hindurch

Wechselt durch alle offenen Fenster hindurch Alt+Esc: Wechselt chronologisch durch die zuletzt verwendeten Fenster

Weitere Praxistipps

Sind die Fenster erst einmal angedockt, sind sie keineswegs fixiert. So können Sie etwa auf der Verbindungslinie zwischen zwei nebeneinander angedockten Apps beide gleichzeitig grösser und kleiner ziehen, Bild 3. Um die Apps wieder in die Ursprungsform zurückzubekommen, ziehen Sie an der Titelleiste.