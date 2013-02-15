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Gaby Salvisberg
15. Feb 2013
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Festplatte von Sony-TV unter Windows verwenden?

Problem: Ich habe eine 500 GB USB 3.0 Festplatte an meinen Sony Bravia TV angeschlossen, um darauf eine Aufnahme zu machen. Hierfür musste ich die Disk zuerst für das Fernsehgerät «registrieren». Nun habe ich die Platte vom TV her wieder «entregistriert» und wollte sie an meinen PC mit Windows 7 hängen. Das klappte nicht; Windows kann die Disk nicht lesen. Warum kann ich mir den Film nicht am PC anschauen?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Ihr Sony-Fernseher dürfte wohl ein auf Linux basierendes Betriebssystem verwenden und daher auch zu einem unter Linux gängigen Dateisystem greifen. Das «Registrieren» wird unter der Haube ein Formatieren gewesen sein. Das Linux-Dateisystem können Sie unter Windows normalerweise nicht lesen.

Aber auch wenn Sie es könnten oder die Disk an einen Linux-Rechner anstöpselten, kämen Sie kaum an den Film heran. Die Daten sind verschlüsselt und sind durch diesen Schlüssel an Ihr TV-Gerät gebunden. Das hat kopierschutzrechtliche Gründe. Was Sie im HD-Format aufzeichnen, können bzw. dürfen Sie aufgrund einer herstellerseitigen Sperre nicht einfach auf den PC kopieren und auf DVD oder BluRay brennen.

Es bleibt Ihnen also nicht viel übrig, als die Festplatte weiterhin am Fernseher zu betreiben und die Filme dort direkt zu schauen. Falls Sie die Harddisk wieder am PC in Betrieb nehmen wollen, müssen Sie unter Windows die Datenträgerverwaltung starten, auf der externen Harddisk das Volume löschen und wieder ein eigenes Volume (mit Dateisystem NTFS) erstellen. Dabei gehen aber die vom Fernseher aufgenommenen Daten verloren. (PCtipp-Forum)

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