Firefox merkt sich Fenstergrösse und -position nicht

Normalerweise speichert Firefox die Fenstergrösse, wenn Sie den Browser schliessen. Ist das nicht der Fall, wird also das Browserfenster mit einer anderen Grösse oder Position wieder geöffnet, dann ist höchstwahrscheinlich die Datei localstore.rdf kaputt. Dieser Bug ist im mozillaZine [1] beschrieben. Die einfachste Methode, den Bug zu beseitigen, ist, die korrupte Datei einfach zu löschen. Sie finden sie im Profilordner [2] von Firefox. Schliessen Sie den Browser, dann öffnen Sie den Profilordner und löschen Sie die Datei localstore.rdf. Starten Sie Firefox wieder und richten Sie sich das Browserfenster in Grösse und Position so ein, wie Sie es gern hätten. Jetzt schliessen Sie erneut Firefox und öffnen ihn wieder. Die eingerichtete Fensterposition sollte wiederhergestellt sein.

Beachten Sie: Wenn Sie die Datei localstore.rdf löschen, dann nur die Kopie der Datei im Profilordner. Die localstore.rdf im Firefox-Programmordner darf nicht gelöscht werden.