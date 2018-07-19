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Gaby Salvisberg
19. Jul 2018
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Firefox: Neu-Laden des Favicons erzwingen

Wenn auf Websites Dateien (z.B. das Favicon) ausgewechselt werden, dauert es manchmal, bis Firefox das merkt. So gehts schneller.

Seit einem Update trug das PCtipp-Forum das falsche Favicon

© Quelle: PCtipp.ch

Das konnten wir gerade anhand der PCtipp-Webseite selbst sehen. Die PCtipp-Webseite und unser Forum sollten beide das gleiche blauweisse PCtipp-Favicon tragen. Aber seit einem Update der Forums-Software zeigte die Forums-Seite das Icon des deutschen Forums-Software-Lieferanten. Natürlich ist so etwas nur ein kosmetisches Problem, aber trotzdem unnötig.

Die Webabteilung hat das falsche Favicon inzwischen durch das richtige ersetzt. Theoretisch gab es nicht mehr zu tun, als das Favicon aus dem Hauptverzeichnis der Webseite (also pctipp.ch/favicon.ico) ins Forumsverzeichnis (pctipp.ch/forum/favicon.ico) zu kopieren. Nur merken es manche Browser nicht sofort.

Während unsere Google Chromes das ersetzte File fast sofort entdeckten, nützte hier bei manchen Firefoxes auch verschiedenstes Neu-Laden nichts: egal, ob wir zu F5 gegriffen haben, zu Ctrl+F5 oder zu Ctrl+R – Firefox zeigte nach wie vor das falsche Favicon an.

Der Grund war uns schnell klar: Es lag noch die falsche Datei im Firefox-Cache. Und solange die dort liegt, sieht Firefox offenbar keinen Grund, sich die neue Version des Icons zu holen. Würde man nun den kompletten Cache leeren, wäre das Favicon natürlich weg. Aber man müsste sich bei allen Websites wieder einloggen, weil dadurch auch die Cookies verschwinden.

Diese Radikalkur ist zum Glück nicht nötig, wenn Sie es so machen: Schliessen Sie all jene Fenster oder Tabs, die das neue Favicon tragen sollten. Öffnen Sie oben rechts das Firefox-Menü und gehen Sie zu Einstellungen/Datenschutz & Sicherheit. Bei Cookies und Websitedaten klicken Sie auf Daten entfernen. Deaktivieren Sie hier Cookies und Websitedaten, lassen Sie aber Zwischengespeicherte Webinhalte/Cache aktiviert. Jetzt folgt der Klick auf Leeren.

Leeren Sie nur die «Zwischengespeicherten Webinhalte», nicht aber die Cookies

 © Quelle: PCtipp.ch

Besuchen Sie die betroffenen Seiten wieder. Die Daten inkl. Favicons werden neu geladen, aber Sie müssen sich bei den meisten Seiten nicht neu einloggen.

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