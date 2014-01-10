Firefox: unerwünschte Yahoo-Suche entfernen

Dies hat den angenehmen Nebeneffekt, dass sich das in diesem Kummerkasten geschilderte Problem erübrigt hat. Um die Standardsuchmaschine für Firefox zu ändern, klicken Sie einfach auf das Symbol der aktiven Suchmaschine im Suchfeld und wählen Sie die gewünschte Suchmaschine aus. Diese gilt dann automatisch auch für Suchen über die Adressleiste.

Hinweis: Die Standardsuchmaschine kann auch über den Schlüssel «browser.search.defaultenginename» im Firefox-Konfigurationsmenü geändert werden.

Ursprüngliche Lösung: Sie gehören auch zu den bequemen Menschen, welche die Adresszeile im Firefox als Suchfeld missbrauchen, obwohl rechts davon eigentlich eigens ein dediziertes Suchfeld vorhanden ist? Dann sind Sie sich sicher auch gewohnt, dass standardmässig Google-Suchresultate angezeigt werden, wenn man in die Adresszeile statt einer gültigen URL einen Suchbegriff eingibt.

Nun kann es vorkommen, dass man je nach Download-Quelle eine Version des Browsers erwischt, wo die Standardsuche für die Adresszeile eben Yahoo ist. Möglicherweise wird diese Einstellung auch mit der Installation eines anderen Programms verändert. Blöderweise kann man das in den Einstellungen aber nicht mehr zurückändern. Selbst eine Neuinstallation des Browsers behebt das Problem nicht, es sei denn, man löscht alle Einstellungen mit.

Zum Glück lässt sich die Yahoo-Suche aber auch so wieder dauerhaft entfernen, wenn man weiss wie: Tippen Sie dazu in die Adresszeile des Browsers «about:config». Sie werden dann einen Hinweis erhalten, dass Änderungen in der Konfiguration gefährlich sein könnten. Bestätigen Sie also die Meldung und folgen Sie dem Rat, vorsichtig zu sein.

Noch mehr wertvolle Tipps und Anleitungen mit nur wenigen Klicks? Unser Digital-Abo gibts bereits ab 25 Franken!

Sie sehen nun auf der Seite zahlreiche Konfigurationseinträge. Geben Sie oben in die Filterzeile das Wort «key» ein und drücken Sie Enter. Einer der obersten angezeigten Einträge wird dann «keyword.URL» lauten. Wie Sie feststellen werden, lautet der Wert für diesen Eintrag auf die Yahoo-Suche. Daher also das Übel. Sie können nun mit einem Rechtsklick auf den Yahoo-Eintrag und einem Klick auf «Zurücksetzen» den Originalwert wiederherstellen. Dann sollte wieder die Google-URL dort stehen und Google wieder als Standardsuche verwendet werden. Alternativ können Sie den Wert auch manuell zurückändern auf «http://www.google.ch/search?q=».