Formatierungsleiste in Outlook ist inaktiv

Sie versuchen vermutlich Ihre neuen Mails im Textformat zu verfassen. Dieses Format erlaubt keine Formatierungen, deshalb wird die Formatierungsleiste zwar angezeigt, aber nicht aktiviert. Sie können diese Einstellung für Outlook generell ändern unter "EXTRAS/OPTIONEN/E-MAIL-FORMAT" im oberen Drittel unter "Nachrichtenformat". Wählen sie dort entweder "Rich-Text" oder "HTML", wobei Sie bei dieser Auswahl eher HTML bevorzugen sollten.