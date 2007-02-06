6. Feb 2007
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Formatierungsleiste in Outlook ist inaktiv
Ich habe in meinem Outlook 2003 zum Bearbeiten von E-Mails Microsoft Word eingegeben. Die Arbeitsleiste mit Schriftart, Grösse, fett, kursiv oder unterstrichen erscheint zwar, ich kann sie jedoch nicht anklicken. Wie kann ich das aktivieren?
Sie versuchen vermutlich Ihre neuen Mails im Textformat zu verfassen. Dieses Format erlaubt keine Formatierungen, deshalb wird die Formatierungsleiste zwar angezeigt, aber nicht aktiviert. Sie können diese Einstellung für Outlook generell ändern unter "EXTRAS/OPTIONEN/E-MAIL-FORMAT" im oberen Drittel unter "Nachrichtenformat". Wählen sie dort entweder "Rich-Text" oder "HTML", wobei Sie bei dieser Auswahl eher HTML bevorzugen sollten.
Oder wenn Sie nur ab und zu eine formatierte Mail versenden möchten, dann können Sie dies auch direkt in der neuen Mail ändern. Im Menü "Format".
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