Foto-Dateiname mit Ort aus GPS-Daten versehen

Wenn Entwickler ihre Tools mit dem Zusatz «advanced» schmücken, ist das oft nur Wunschdenken. Ganz anders aber beim Advanced Renamer, den Sie hier für Windows in einer installierbaren oder portablen Version bekommen. Für kommerzielle Zwecke wird man dafür bloss 30 Franken los – und für den privaten Gebrauch ist das Wunderding sogar völlig gratis (Spenden sind dennoch herzlich willkommen!)

Der Advanced Renamer kann Dateien nach wirklich fast jedem erdenklichen Kriterium umbenennen. Seien dies Datumsangaben, aufsteigende Nummern oder Teile des Originaldateinamens. Und natürlich aufgrund von EXIF-Infos in Bildern (zum Beispiel GPS-Daten) oder anhand von ID-Tags in MP3-Dateien. Wir zeigen dies am Beispiel einiger Fotos, in deren Dateinamen wir am Ende gerne Jahr, Monat, Tag, Land, Stadt und eine fortlaufende Nummer hätten. Die ursprünglichen Dateinamen sehen Smartphone-typisch so aus: Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde.

Laden Sie den Advanced Renamer herunter. Wir haben uns für die portable Version entschieden, die keine Installation benötigt. Die haben wir in ein separates Verzeichnis innerhalb des Download-Ordners entpackt. Im Ordner gibts einen Doppelklick auf die ausführbare Datei ARen.exe, dann startet das Programm. Im ersten kleinen Dialog fordert es auf: «Select Language». Wählen Sie hier mit Vorteil German und klicken Sie auf OK. Schon sind Sie startklar.

Los gehts!

Für erste Gehversuche empfehlen wir Ihnen, dass Sie mit einer Kopie Ihrer Fotodateien arbeiten. So haben Sie die Originale mit den ursprünglichen Dateinamen noch in unangetastetem Zustand, falls etwas passieren sollte. Markieren Sie die umzubenennenden Dateien im Windows-Explorer und ziehen Sie diese per Maus (Drag&Drop) in die rechte Fensterhälfte des Advanced Renamers. Falls eine zu viel mitkommt, klicken Sie die mit rechts an und wählen Entfernen. Ging eine vergessen, schubsen Sie diese per Maus einfach ebenfalls noch in den Dateibereich. Einzelne Dateien ordnen Sie mittels Markieren und Klicks auf die Rauf-/Runterpfeile, sodass die Bilder die gewünschte Reihenfolge haben.

Jetzt zum Dateinamen. In der linken Fensterhälfte finden Sie die Umbenennungs-Methoden. Klicken Sie auf Methode hinzufügen und wählen Sie Neuer Name. Direkt unterhalb des Namensfeldes ist ein unscheinbarer grauer Balken. Klappen Sie diesen auf, entdecken Sie mehrere Rubriken mit potenziellen Dateinamenselementen (sogenannten «tags», engl. für Etiketten). Fürs Entstehungsdatum der Fotos greifen Sie zur Rubrik Tags bzgl. Erstelldatum/-uhrzeit. Hier klicken Sie die gewünschten Elemente in der gewünschten Reihenfolge an: Year Created, Month Created, Day Created. Die Platzhalter erscheinen im Feld oberhalb. Falls Sie mögen, tippen Sie hinter <Day Created> ein Leerzeichen ein oder einen Unterstrich (_), falls Sie das Datum gerne optisch etwas vom Rest des Dateinamens absetzen möchten.