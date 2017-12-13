Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
13. Dez 2017
Lesedauer 4 Min.

Tipps & Tricks

Foto-Dateiname mit Ort aus GPS-Daten versehen

Umbenennen von Fotos aufgrund von GPS-Infos ist nur eines von unzähligen Kunststücken, die der Advanced Renamer hinbekommt. Starkes Tool!

Hier finden Sie mehrere Bezeichnungsrubriken

© Quelle: PCtipp.ch

Wenn Entwickler ihre Tools mit dem Zusatz «advanced» schmücken, ist das oft nur Wunschdenken. Ganz anders aber beim Advanced Renamer, den Sie hier für Windows in einer installierbaren oder portablen Version bekommen. Für kommerzielle Zwecke wird man dafür bloss 30 Franken los – und für den privaten Gebrauch ist das Wunderding sogar völlig gratis (Spenden sind dennoch herzlich willkommen!)

Der Advanced Renamer kann Dateien nach wirklich fast jedem erdenklichen Kriterium umbenennen. Seien dies Datumsangaben, aufsteigende Nummern oder Teile des Originaldateinamens. Und natürlich aufgrund von EXIF-Infos in Bildern (zum Beispiel GPS-Daten) oder anhand von ID-Tags in MP3-Dateien. Wir zeigen dies am Beispiel einiger Fotos, in deren Dateinamen wir am Ende gerne Jahr, Monat, Tag, Land, Stadt und eine fortlaufende Nummer hätten. Die ursprünglichen Dateinamen sehen Smartphone-typisch so aus: Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde.

Laden Sie den Advanced Renamer herunter. Wir haben uns für die portable Version entschieden, die keine Installation benötigt. Die haben wir in ein separates Verzeichnis innerhalb des Download-Ordners entpackt. Im Ordner gibts einen Doppelklick auf die ausführbare Datei ARen.exe, dann startet das Programm. Im ersten kleinen Dialog fordert es auf: «Select Language». Wählen Sie hier mit Vorteil German und klicken Sie auf OK. Schon sind Sie startklar.

Los gehts!

Für erste Gehversuche empfehlen wir Ihnen, dass Sie mit einer Kopie Ihrer Fotodateien arbeiten. So haben Sie die Originale mit den ursprünglichen Dateinamen noch in unangetastetem Zustand, falls etwas passieren sollte. Markieren Sie die umzubenennenden Dateien im Windows-Explorer und ziehen Sie diese per Maus (Drag&Drop) in die rechte Fensterhälfte des Advanced Renamers. Falls eine zu viel mitkommt, klicken Sie die mit rechts an und wählen Entfernen. Ging eine vergessen, schubsen Sie diese per Maus einfach ebenfalls noch in den Dateibereich. Einzelne Dateien ordnen Sie mittels Markieren und Klicks auf die Rauf-/Runterpfeile, sodass die Bilder die gewünschte Reihenfolge haben.

Jetzt zum Dateinamen. In der linken Fensterhälfte finden Sie die Umbenennungs-Methoden. Klicken Sie auf Methode hinzufügen und wählen Sie Neuer Name. Direkt unterhalb des Namensfeldes ist ein unscheinbarer grauer Balken. Klappen Sie diesen auf, entdecken Sie mehrere Rubriken mit potenziellen Dateinamenselementen (sogenannten «tags», engl. für Etiketten). Fürs Entstehungsdatum der Fotos greifen Sie zur Rubrik Tags bzgl. Erstelldatum/-uhrzeit. Hier klicken Sie die gewünschten Elemente in der gewünschten Reihenfolge an: Year Created, Month Created, Day Created. Die Platzhalter erscheinen im Feld oberhalb. Falls Sie mögen, tippen Sie hinter <Day Created> ein Leerzeichen ein oder einen Unterstrich (_), falls Sie das Datum gerne optisch etwas vom Rest des Dateinamens absetzen möchten.

Hier finden Sie mehrere Bezeichnungsrubriken

 © Quelle: PCtipp.ch

Platzieren Sie den Cursor im Feld ans Ende der bisherigen Namenselemente. Klappen Sie darunter wieder die Tag-Bibliothek auf und greifen Sie diesmal zu GPS Tags. Fügen Sie zum Beispiel <GPS Country> und <GPS City> ein, allenfalls abgetrennt durch Leerzeichen oder einen Unterstrich. Schauen Sie sich übrigens in der oberen rechten Fensterhälfte die zweite Spalte an. Hier zeigt der Advanced Renamer fortlaufend an, wie die neuen Dateinamen aussähen.

Für GPS-Infos gibts auch eine eigene Bibliothek

 © Quelle: PCtipp.ch

Die Vorschau zeigt aber noch Fehler: Zum einen würden jetzt alle Dateien, die am gleichen Tag am gleichen Ort geknipst wurden, gleich heissen. Das geht natürlich nicht, hier muss noch ein Zähler hin. Wechseln Sie zurück in die linke Spalte und wählen Sie aus der Bibliothek Standard Tags das Feld <Inc Nr> (Nummern hochzählen) aus. Schon haben die voraussichtlichen Namen eine fortlaufende Nummer. Das Tool ist in unserem Fall immer noch nicht zufrieden: Es mag keine Schrägstriche in den Dateinamen haben. Rechts oben gibts einen Klick auf GPS Werte. Dort entdecken wir den Übeltäter: Die GPS-Infos haben zwischen Kreis- und Quartierbezeichnung einen Schrägstrich eingefügt. Den nehmen wir raus.

Inkompatible Sonderzeichen lassen sich via GPS Werte leicht entfernen

 © Quelle: PCtipp.ch

Voilà, der Advanced Renamer ist zufrieden – und wir sind es auch. Die eine Datei ohne GPS-Infos, die wir für Testzwecke reingeschmuggelt haben, bekommt einfach das Datum und eine Nummer. 

Jetzt sind wir zufrieden; fehlt noch der Klick auf «Start batch» oben rechts

 © Quelle: PCtipp.ch

Sitzt alles? Klicken Sie oben rechts auf den Knopf Start batch, bestätigen Sie mit Umbenennen und schon sind die Dateinamen geändert. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Datenverwaltung Backup Betriebssysteme Cloud Software Tools Windows Zubehör Internet & Sicherheit Software & Tools Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare