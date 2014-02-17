Fotos automatisch beschriften

Lösung: Auch in der Schweiz haben Webseitenbetreiber böse Briefe von deutschen Abmahnanwälten bekommen, die «im Auftrag ihrer Kunden» Geld für Fotos eintreiben, die ohne Quellenangabe veröffentlicht wurden. Eigentlich sollte das Anbringen der Quelle in der Bildlegende reichen. Schliesslich möchte man das Bild ungern durch eine integrierte Textzeile verschandeln, zweitens verursacht das Anbringen derselben wieder Mehrarbeit. Manche sind aber der Ansicht, dass nur der im Bild selbst sichtbare Vermerk ausreicht. Vieles ist in juristischer Sicht betreffs Position der Quellenangaben noch unklar.

Am sichersten sind Sie aber unterwegs, wenn Sie diese Information trotz der ästhetischen Vorbehalte in die Bilder integrieren. Wird das Bild weitergeteilt, bleibt die Quellenangabe darin sichtbar. Die gute Nachricht: Mit einem Gratisprogramm wie IrfanView lässt sich dieser Vorgang fast automatisch erledigen. Darüber hinaus können Sie wahlweise auch einen Datums- und Zeitstempel anbringen. Sogar das geht automatisch: Beim Knipsen per Digicam landen in den auf dem Bild nicht sichtbaren Informationen einer Bilddatei üblicherweise so genannte EXIF-Daten. Die enthalten nebst rudimentärer Infos zu den Kameraeinstellungen auch einen Datums- und Zeitstempel. Diesen können Sie per IrfanView auslesen und direkt im Bild anbringen. Im gleichen Arbeitsschritt lässt sich auch Ihr Name, Ihre Firma oder Ihre Webseite als Quellenangabe einpflanzen.

Laden Sie von Webcode 14323 sowohl IrfanView als auch das IrfanView Plug-In-Paket herunter. Installieren Sie zuerst die IrfanView-Anwendung, anschliessend das Plug-In-Paket. Beachten Sie bei der Installation folgende Punkte: Wählen Sie «For all users» anstelle von «For current user only». Beim ersten Start von IrfanView wählen Sie Options/Change language und stellen auf Deutsch um.

Starten Sie nun das Programm IrfanView. Öffnen Sie das Menü Datei/Batch(Stapel)-Konvertierung/Umbenennung. Öffnen Sie nebenher ein Fenster des Windows Explorers - und darin Ihren Bilderordner. Erstellen Sie darin einen neuen Ordner, den Sie beispielsweise «Bearbeitet» nennen. Sie sollten Wert darauf legen, Ihre Originalbilder nicht zu überschreiben. Deshalb soll IrfanView die Originale lesen, die Informationen anbringen und die so veränderten Bilder in diesen separaten Ordner speichern.