Fotos organisieren mit Picasa

Um ein Bild in Picasa zu bearbeiten, doppelklicken Sie auf ein Bild in einem Ordner oder einem Album. Das öffnet die Bearbeitungsansicht, in der Sie diverse Änderungen an Ihren Bildern vornehmen können. Der Balken auf der linken Seite ist in fünf Gruppen unterteilt, in denen Sie alle Bearbeitungswerkzeuge finden. Dazu finden Sie unter und über dem Bild die Navigationselemente.

Picasa verändert das Originalbild nicht, sondern arbeitet stets an einer Kopie. Die Änderungen sind also nur in Picasa sichtbar, bis Sie das Bild exportieren. Dann erstellt Picasa eine definitive Kopie des Bildes und speichert diese in einem gewünschten Ordner ab. Das Originalbild bleibt dabei immer erhalten; Sie können somit alle Regler angstfrei ausprobieren. Wenn Sie fertig bearbeitet und Ihr Bild gespeichert haben, können Sie mit der Schaltfläche «Zurück zur Foto-Übersicht» wieder in die Hauptansicht wechseln.

Teilen und Präsentieren

Sofern Sie Picasa mit einem Google-Konto verbunden haben, können Sie Ihre Bilder und Alben problemlos online teilen. Neben jedem Album oder Ordner finden Sie eine Schaltfläche «Mit Web synchronisieren». Diese lädt den Ordner auf den Google-Server. Von dort aus können Sie Ihre Bilder einfach über Google+ und andere Dienste teilen. Alternativ können Sie Bilder auch per Mail versenden. Wählen Sie dazu ein Bild aus und klicken Sie neben dem grossen «Teilen»-Knopf am unteren Bildrand auf «E-Mail».