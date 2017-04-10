Fritz!Box: Den «Sunrise-Routerzwang» umgehen

Ende März hat AVM die Verfügbarkeit des Updates 6.80 für weitere Fritz!Boxen bekannt gegeben, darunter die Fritz!Box 3490, die Fritz!Box 7390 und auch die Fritz!Box 7490. Sunrise-Kunden bleiben aber wieder einmal auf einer alten Firmware sitzen. Leserrückmeldungen zufolge verharren die meisten Anwender im Moment noch bei der Version 6.23. Weder bei der 7390 noch bei der 7490 hat der Telko seither die Firmware aktualisiert. Will man als Kunde bei Sunrise die Zugangsdaten für VoIP- und andere Dienste in Erfahrung bringen, stellt sich der Support des Telkos meist quer (wie auch der Autor aus eigener Erfahrung weiss). Sunrise möchte nicht, dass Kunden eigenständig ihre Geräte aktualisieren. Darum deaktiviert der Provider auch bei ausgelieferten Boxen Update-Funktion. Offenbar wird die Update-Funktion auch bei einer frei gekauften 7390 und 7490 beim Anschluss deaktiviert. Ausschliesslich auf zwei von Sunrise zertifizierten Geräten, und zwar der 7390 und der 7490, gibt es aber zum Glück einen Weg, die neuste Firmware einzuspielen. Die Boxen synchronisieren sich danach mit den Parametern des Providers.

Wichtig: Diese Anleitung funktioniert ausschliesslich mit der Fritz!Box 7390 und 7490! Mit einer anderen Fritz!Box aus dem Handel (z.B. mit der Modell 7590) wird es nicht reibungslos funktionieren. Das gilt auch für die 5490 bei direkten Fiberanschlüssen. Man bekommt dann unter Umständen nur die Zugangsdaten fürs Internet, allerdings keine Hinweise über die Konfiguration, um den AVM-Router mit der Leitung synchronisieren zu können.

Anleitung: AVM-Firmware 6.80 mit Sunrise

Schritt 1: Um auf Nummer sicher zu gehen: Führen Sie zunächst ein komplettes Backup Ihrer Fritz!Box durch. Das geschieht, nachdem Sie sich auf der Routeroberfläche (http://fritz.box) eingeloggt haben, via System/Sicherung. Damit werden alle Einstellungen ihrer Box in einer (passwortgeschützten) Export-Datei gespeichert. (Bei Bedarf können Sie die Datei später unter dem Reiter Wiederherstellen neu einlesen, falls Sie viele spezifische Einstellungen wie Portweiterleitungen und Gast-WLAN-Regeln eingerichtet haben).

Firmware manuell herunterladen