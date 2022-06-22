Fritz!Box: So teilen Sie Inhalte mit Fremden

Haben Sie ein Dokument oder sonst eine Datei auf Ihrem Fritz!NAS, die Sie mit anderen Personen teilen möchten? Genau wie bei der Cloud können Sie anderen Personen unterschiedliche Zugriffe auf die eine Datei geben – freilich ohne die Gefahr, dass Andere auf sonstige Inhalte Zugriff hätten. Wie das geht, sehen Sie in unserer Bildergalerie.