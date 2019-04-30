Frühlingsputz für Windows 10: So machen Sie Ihren PC fit

Eine Informatikregel hat sich über die Jahre nicht verändert: Ein PC wird im Laufe der Zeit langsamer. Neben alternder Hardware und höheren Anforderungen neuer Software ist ein weiterer Faktor dafür verantwortlich: die Ordnung im Betriebssystem. Nach Monaten oder gar Jahren sammelt sich auf einem PC so einiges an Daten an. Viele davon kontrolliert der Nutzer direkt: beispielsweise gespeicherte Fotos oder installierte Programme. Andere nisten sich eher im Hintergrund ein: Zum Beispiel temporäre Dateien, die nicht automatisch gelöscht werden, nicht mehr gebrauchte Registry-Einträge oder verwaister Code, der die Deinstallation der ursprünglichen Eltern-Software überlebt hat. All das verbraucht Platz und macht den Rechner träger.

Früher wurde dieses Problem meistens mit zwei Optionen gelöst – mittels Tuning-Software von Drittanbietern oder der Extremoption: Windows neu installieren. Beides ist nicht immer ideal. Glücklicherweise bietet das aktuelle Windows 10 Werkzeuge, mit denen Sie Ihren Computer in verschiedenen Bereichen mit weniger Risiko auffrischen können. Sogar die Neuinstallation wurde von Microsoft in mehrere Härtegrade unterteilt. Schauen wir uns die Möglichkeiten an.

Hinweis: Teilweise kommen in diesem Artikel auch nützliche Drittprogramme zum Einsatz.

Vor dem Auffrischen

Bevor Sie die Recovery-Funktionen Ihres PCs starten, stellen Sie die folgenden Dinge sicher:

Ein aktuelles Backup ist vorhanden.

Mobile Geräte wie Notebooks sollten mit dem Stromnetz verbunden sein.

1. System aufräumen

Als Erstes sorgen wir für mehr Speicherplatz. Das hilft, wenn die verwendeten Speichermedien fast voll sind und deshalb an Tempo verlieren. Die folgenden Schritte sind beim Entfernen unnötiger Daten besonders nützlich.

Grosse Dateien finden