Führende Nullen einer SAP-Liste in Excel entfernen

Die Listen, die Sie aus SAP erstellen, werden als Text behandelt und deshalb werden die führenden Nullen da belassen wo sie sind. Eine Funktion um die Nullen zu löschen gibt es nicht direkt, aber dennoch lassen sich diese Nullen ganz leicht entfernen. Markieren Sie die betreffenden Spalten und rufen Sie den mit CTRL+H den "Suchen und Ersetzen"-Dialog auf. Ersetzen Sie dann "0" durch "0". (ja genau, Null durch Null)