Tipps & Tricks
Führende Nullen einer SAP-Liste in Excel entfernen
Die Listen, die Sie aus SAP erstellen, werden als Text behandelt und deshalb werden die führenden Nullen da belassen wo sie sind. Eine Funktion um die Nullen zu löschen gibt es nicht direkt, aber dennoch lassen sich diese Nullen ganz leicht entfernen. Markieren Sie die betreffenden Spalten und rufen Sie den mit CTRL+H den "Suchen und Ersetzen"-Dialog auf. Ersetzen Sie dann "0" durch "0". (ja genau, Null durch Null)
Durch das Ersetzen eines Zeichens, wird jede betroffene Zeile aktiviert und "bestätigt", ohne dass effektiv etwas geändert wird. Dadurch wird jedoch das Standard-Format für die Zellen verwendet und führende Nullen werden entfernt. Genau aus diesem Grund ersetzen Sie die Null und nicht ein anderes Zeichen, damit zumindest jede Zelle mit einer führenden Null "behandelt" wird.
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