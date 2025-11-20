20. Nov 2025
Lesedauer 2 Min.
PCtipp Lifehack
Fünf simple Datenschutztricks im Internet
Wir schleudern mehr oder weniger den ganzen Tag Daten ins Netz raus – lässt sich leider kaum vermeiden. Dabei gibts ein paar ganz einfache Tricks, wie ihr eure Daten (ein wenig) schützen könnt. Wir erklären.
Das Video ist zwar schon zwei Jahre alt, doch die Tipps sind immer noch aktuell und gültig.
▬ Inhalt ▬▬▬
0:39 Passwort-Manager
4:45 2FA – ohne SMS!
6:59 Burner-Mail
9:19 Datenleichen entsorgen
11:23 VPN
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