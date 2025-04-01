Geniale Handy-Tricks

Wenn wieder einmal ein Software-Update für ein Smartphone ansteht, ignoriert man das gerne. Doch ausser wichtigen Sicherheitsaspekten bringen solche Updates oft auch neue Funktionen, die richtig praktisch sein können. Leider schaffen es die wenigsten davon in das kollektive Gedächtnis der Smartphone-User. Das ist schade, da viele von ihnen richtig nützlich sind und unter anderem Ihre Produktivität steigern können. Wir stellen in diesem Artikel je sechs praktische Funktionen für Android-Smartphones und iPhones mit iOS vor, die einen grossen Mehrwert bieten.

Android-Smartphones

Nützliche Funktionen gibt es in der Android-Welt unzählige. Bedauerlicherweise ist es aber auch so, dass es da draussen so viele Android-Versionen gibt, dass nicht immer alle Funktionen auf jedem Smartphone verfügbar sind. Vor allem ältere oder günstige Modelle haben nicht immer alle neuen Features an Bord.

Die nachfolgend aufgeführten Funktionen sollten allerdings bei allen neueren Modellen vorhanden sein – selbst wenn die Geräte etwas günstiger sind. Es kann allerdings sein, dass die Funktionen je nach Smartphone etwas anders heissen oder an einem anderen Ort zu finden sind. Am besten suchen Sie in diesem Fall per Suchfunktion Ihres Geräts nach den vorgestellten Features.

Mit diesem einfachen Trick können Sie die Akkulaufzeit Ihres Android-Smartphones verlängern. Je nachdem, welche Anwendungen Sie installiert haben, kann die Akkulaufzeit so merklich steigen.

Eine ganze Reihe von Apps aktualisieren ihre Inhalte ständig im Hintergrund, um etwa zu überprüfen, ob neue Nachrichten in der App vorhanden sind. Das verbraucht natürlich Strom. Glücklicherweise können Sie die Hintergrundaktivität einschränken.