Wie heisst denn du?
Gerätenamen unter Windows und Android ändern
Wenn Sie sich in Ihrem lokalen Netzwerk oder in den Router-Einstellungen umschauen, treffen Sie vielleicht auf allgemeine, unpersönliche Gerätenamen wie «DESKTOP-1345H12» oder «Galaxy S22 Ultra». Falls Sie aber fürs Verwalten Ihres heimischen Netzwerks verantwortlich sind, hätten Sie vermutlich lieber etwas aussagekräftigere Namen, die Ihnen mitteilen, um welches Gerät welcher Person es sich jeweils handelt.
Gerätenamen unter Windows ändern
Unter Windows 11 gehen Sie zu Einstellungen/System und klicken darin zuunterst auf Info. Hier finden Sie bereits den Punkt Diesen PC umbenennen. Ändern Sie den Namen auf etwas Kurzes, das in Ihrem Netzwerk nur einmal vorkommt und Ihnen einen guten Hinweis gibt, welches Gerät damit gemeint ist.
In älteren Windows-Versionen öffnen Sie die Systemsteuerung, indem Sie aufs Windows-Startmenü klicken und Systemsteuerung eingeben. Gehen Sie zu System und Sicherheit und darin zu System. Verwenden Sie Erweiterte Systemeinstellungen und wechseln Sie zum Reiter Computernamen. Überschreiben Sie den Eintrag im Feld Computerbeschreibung passend und klicken Sie auf OK.
Für alle gilt: Starten Sie danach den Computer neu, damit die Änderungen wirksam werden.
Gerätenamen unter Android ändernWenn die halbe Familie mit einem S22 herumläuft, ist vielleicht ein Anpassen der Gerätenamen sinnvoll.
Öffnen Sie die Einstellungen-App auf Ihrem Android-Gerät. Scrollen Sie nach unten und suchen Sie nach einer Option wie Über das Telefon oder Telefoninfo. Etwa auf einem Samsung-Gerät dürften Sie unterhalb des aktuellen Gerätenamens bereits einen Button Bearbeiten entdecken. Benutzen Sie ihn, überschreiben Sie den Namen und tippen Sie auf OK.
Ganz ähnlich auf Smartphones mit klassischem Android: Öffnen Sie die Einstellungen-App und gehen Sie zu Über das Telefon. Tippen Sie auf Gerätename oder Gerätename bearbeiten. Überschreiben Sie den Namen passend und verwenden Sie etwas wie OK oder Speichern.
Auch hier sollten Sie das Gerät anschliessend neu starten, damit die Änderungen wirksam werden.
Fun facts: Gerätenamen für GeeksNetzwerkadmins und sonstige Geeks tüfteln für ihren Gerätezoo gerne witzige Namensschemas aus. So gibts etwa in diesem uralten englischen Reddit-Thread welche, die ihre Rechner nach Doctor-Who-Figuren oder nach Elementen aus der Chemie (Periodensystem) benennen. Ein anderer User erzählt dort, er verwende nordische Götter.
Meine eigenen Geräte erhalten passende Namen aus Final Fantasy. So heisst mein privater Gaming-Laptop «Ifrit» (ein heisses Gerät). Ein anderer hiess «Chocobo» (in der Hoffnung, dass er läuft und läuft und läuft …). Es hätten genauso gut auch Namen aus der Zeichentrickserie Futurama werden können. Unter https://namingschemes.com/ gibts verschiedene Anregungen, falls Sie nach einem passenden Namensschema suchen. Wie wärs mit den Beatles? John, Paul, George und Ringo.
Und jetzt Sie! Wie heissen Ihre Geräte – und warum? Schreiben Sie es einfach in die Kommentare.
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