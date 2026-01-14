Gerätenamen unter Windows und Android ändern

In älteren Windows-Versionen öffnen Sie die Systemsteuerung, indem Sie aufs Windows-Startmenü klicken und Systemsteuerung eingeben. Gehen Sie zu System und Sicherheit und darin zu System. Verwenden Sie Erweiterte Systemeinstellungen und wechseln Sie zum Reiter Computernamen. Überschreiben Sie den Eintrag im Feld Computerbeschreibung passend und klicken Sie auf OK.

Für alle gilt: Starten Sie danach den Computer neu, damit die Änderungen wirksam werden.

Gerätenamen unter Android ändern

Wenn die halbe Familie mit einem S22 herumläuft, ist vielleicht ein Anpassen der Gerätenamen sinnvoll.

Öffnen Sie die Einstellungen-App auf Ihrem Android-Gerät. Scrollen Sie nach unten und suchen Sie nach einer Option wie Über das Telefon oder Telefoninfo. Etwa auf einem Samsung-Gerät dürften Sie unterhalb des aktuellen Gerätenamens bereits einen Button Bearbeiten entdecken. Benutzen Sie ihn, überschreiben Sie den Namen und tippen Sie auf OK.