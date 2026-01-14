Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
14. Jan 2026
Lesedauer 3 Min.

Wie heisst denn du?

Gerätenamen unter Windows und Android ändern

Jeder Computer und jedes Smartphone hat einen eigenen Namen. Dieser hilft primär, die Geräte im Netzwerk zu identifizieren. Hier zeigen wir, wie Sie unter Windows und Android den Namen Ihres Geräts ändern. Plus: Fun facts.

Symbolbild: Wie heissen Ihre Geräte?

© (Quelle: Midjourney/PCtipp.ch)

Wenn Sie sich in Ihrem lokalen Netzwerk oder in den Router-Einstellungen umschauen, treffen Sie vielleicht auf allgemeine, unpersönliche Gerätenamen wie «DESKTOP-1345H12» oder «Galaxy S22 Ultra». Falls Sie aber fürs Verwalten Ihres heimischen Netzwerks verantwortlich sind, hätten Sie vermutlich lieber etwas aussagekräftigere Namen, die Ihnen mitteilen, um welches Gerät welcher Person es sich jeweils handelt.

Gerätenamen unter Windows ändern

Unter Windows 11 gehen Sie zu Einstellungen/System und klicken darin zuunterst auf Info. Hier finden Sie bereits den Punkt Diesen PC umbenennen. Ändern Sie den Namen auf etwas Kurzes, das in Ihrem Netzwerk nur einmal vorkommt und Ihnen einen guten Hinweis gibt, welches Gerät damit gemeint ist.

Gerätenamen unter Windows 11 ändern

 © Quelle: PCtipp.ch

In älteren Windows-Versionen erfolgt die Namensänderung via Systemsteuerung

 © Quelle: PCtipp.ch

In älteren Windows-Versionen öffnen Sie die Systemsteuerung, indem Sie aufs Windows-Startmenü klicken und Systemsteuerung eingeben. Gehen Sie zu System und Sicherheit und darin zu System. Verwenden Sie Erweiterte Systemeinstellungen und wechseln Sie zum Reiter Computernamen. Überschreiben Sie den Eintrag im Feld Computerbeschreibung passend und klicken Sie auf OK.

Für alle gilt: Starten Sie danach den Computer neu, damit die Änderungen wirksam werden.

Gerätenamen unter Android ändern

Wenn die halbe Familie mit einem S22 herumläuft, ist vielleicht ein Anpassen der Gerätenamen sinnvoll.

Öffnen Sie die Einstellungen-App auf Ihrem Android-Gerät. Scrollen Sie nach unten und suchen Sie nach einer Option wie Über das Telefon oder Telefoninfo. Etwa auf einem Samsung-Gerät dürften Sie unterhalb des aktuellen Gerätenamens bereits einen Button Bearbeiten entdecken. Benutzen Sie ihn, überschreiben Sie den Namen und tippen Sie auf OK.

So ändern Sie den Namen Ihres Samsung-Smartphones

 © Quelle: PCtipp.ch

Ganz ähnlich auf Smartphones mit klassischem Android: Öffnen Sie die Einstellungen-App und gehen Sie zu Über das Telefon. Tippen Sie auf Gerätename oder Gerätename bearbeiten. Überschreiben Sie den Namen passend und verwenden Sie etwas wie OK oder Speichern.

Auch hier sollten Sie das Gerät anschliessend neu starten, damit die Änderungen wirksam werden.

Fun facts: Gerätenamen für Geeks

Netzwerkadmins und sonstige Geeks tüfteln für ihren Gerätezoo gerne witzige Namensschemas aus. So gibts etwa in diesem uralten englischen Reddit-Thread welche, die ihre Rechner nach Doctor-Who-Figuren oder nach Elementen aus der Chemie (Periodensystem) benennen. Ein anderer User erzählt dort, er verwende nordische Götter. 

Meine eigenen Geräte erhalten passende Namen aus Final Fantasy. So heisst mein privater Gaming-Laptop «Ifrit» (ein heisses Gerät). Ein anderer hiess «Chocobo» (in der Hoffnung, dass er läuft und läuft und läuft …). Es hätten genauso gut auch Namen aus der Zeichentrickserie Futurama werden können. Unter https://namingschemes.com/ gibts verschiedene Anregungen, falls Sie nach einem passenden Namensschema suchen. Wie wärs mit den Beatles? John, Paul, George und Ringo.

Und jetzt Sie! Wie heissen Ihre Geräte – und warum? Schreiben Sie es einfach in die Kommentare.

Kommentare

Netzwerk Android Windows Windows 10 Windows 11 Windows & PC Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare