GMX-Mailkonto in Outlook einrichten

Solche Angaben finden Sie in der Regel beim entsprechenden Provider unter Support, Hilfe oder FAQ. Um die Einrichtung zu verdeutlichen, hier nochmals die entsprechenden Screenshots und Erklärungen.

Gehen Sie wie üblich über "Extras" zu den E-Mail-Konten. Am Besten löschen Sie vorgängig allfällige Tests, indem Sie das Konto markieren und auf "Entfernen" klicken. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen" und wählen Sie beim Servertyp "Pop3" und "Weiter" um ein neues Konto zu erstellen. Die Benutzerinformationen füllen Sie mit Ihrem Namen und der korrekten E-Mail-Adresse aus.

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