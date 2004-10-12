Tipps & Tricks
GMX-Mailkonto in Outlook einrichten
Solche Angaben finden Sie in der Regel beim entsprechenden Provider unter Support, Hilfe oder FAQ. Um die Einrichtung zu verdeutlichen, hier nochmals die entsprechenden Screenshots und Erklärungen.
Gehen Sie wie üblich über "Extras" zu den E-Mail-Konten. Am Besten löschen Sie vorgängig allfällige Tests, indem Sie das Konto markieren und auf "Entfernen" klicken. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen" und wählen Sie beim Servertyp "Pop3" und "Weiter" um ein neues Konto zu erstellen. Die Benutzerinformationen füllen Sie mit Ihrem Namen und der korrekten E-Mail-Adresse aus.
Noch mehr wertvolle Tipps und Anleitungen mit nur wenigen Klicks? Unser Digital-Abo gibts bereits ab 25 Franken!
Tragen Sie den Posteingangs- und Postausgangsserver unter den "Serverinformationen" gemäss folgendem Screenshot ein. Sollten sich diese Informationen ändern, werden Sie von GMX informiert.
Bei den Anmeldeinformationen sind ihr Benutzername und Ihr Kennwort gefragt. Entfernen Sie das Häkchen vor "Kennwort spreichern" wenn Sie es sicherheitshalber jedesmal eingeben möchten.
Je nach Programmversion, gibt es eine Schaltfläche, um die Einstellungen zu testen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Testnachricht zu versenden und zu kontrollieren, ob die einzelnen Schritte richtig funktionieren
Bei GMX lautet der POP3-Server (Posteingang) "pop.gmx.net" und der SMTP-Server (Postausgang) "mail.gmx.net"
Kommentare