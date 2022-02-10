Google Calendar: Termin in mehreren Zeitzonen

Man hat einen Termin, beispielsweise einen Flug über mehr als eine Zeitzone hinweg. Man muss natürlich wissen, um wie viel Uhr der Flug geht, aber um wie viel Uhr kommt man denn an? Wenn man den Flug im Google-Kalender einträgt, rechnet dieser das von selber aus – wenn man es entsprechend einrichtet. Dafür gibt es mehrere Wege. Wenn Sie die Funktion nur gelegentlich brauchen, geht es so: