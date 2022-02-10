10. Feb 2022
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Google Calendar: Termin in mehreren Zeitzonen
So können Sie die Uhrzeit eines Termins in mehreren Zeitzonen speichern und anzeigen lassen.
Man hat einen Termin, beispielsweise einen Flug über mehr als eine Zeitzone hinweg. Man muss natürlich wissen, um wie viel Uhr der Flug geht, aber um wie viel Uhr kommt man denn an? Wenn man den Flug im Google-Kalender einträgt, rechnet dieser das von selber aus – wenn man es entsprechend einrichtet. Dafür gibt es mehrere Wege. Wenn Sie die Funktion nur gelegentlich brauchen, geht es so:
- Loggen Sie sich im Google Kalender Webinterface ein.
- Erstellen Sie einen neuen Termin.
- Legen Sie die Uhrzeit fest.
- Klicken Sie auf den Button Zeitzone.
- Machen Sie einen Haken bei Unterschiedliche Zeitzonen für Beginn und Ende verwenden.
- Wählen Sie die beiden gewünschten Zeitzonen.
- Klicken Sie auf OK.
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