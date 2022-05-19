Google Drive lässt Windows-Schnellzugriff jetzt in Ruhe

Die Autorin gehörte auch zu denen, die sich über die immer wieder erscheinende Google-Laufwerksverknüpfung im Schnellzugriff des Windows-Explorers ärgerte.

Bei ausreichendem Leidensdruck liess sich das Problem zwar unter Windows mit diesem Tipp lösen: «Laufwerk unter Windows ausblenden – etwa das störende Google-Laufwerk». Aber ein solcher Eingriff in die Windows-Registrierdatenbank sollte den Usern bei so etwas banalem nicht zugemutet werden.

Google hat reagiert

Inzwischen hat Google in ihrer Drive-App für Windows endlich eine Einstellung hinzugefügt, mit der sich das Laufwerk ausblenden lässt.

So gehts: Klicken Sie unten rechts im Infobereich mit der rechten Maustaste aufs Google-Drive-Symbol. Klicken Sie aufs Zahnrad-Symbol für Einstellungen und öffnen Sie darin erneut Einstellungen. Ein abermaliger Klick aufs Zahnrad-Symbol zeigt Ihnen etwa folgendes Bild. Hier ist inzwischen eine Option Google Drive im Schnellzugriff anzeigen hinzugekommen.